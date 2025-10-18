الأحد 19 أكتوبر 2025
مياه الفيوم تنظم رحلات طلابية لرفع الوعي وترشيد استهلاك المياه

تنظم شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، رحلات لطلاب المدارس والجامعات إلي محطات تنقية مياه الشرب، للاطلاع علي مراحل معالجة المياه، وتوعيتهم بأهمية ترشيد استخدام المياه، وقد زار اليوم السبت، محطة مياه الشرب بقحافة مجموعة من طلاب مدرسة محمد صبري البكباشي.

 

جولة داخل محطة مياه الشرب بقحافة

اطلع الطلاب خلال الزيارة على مختلف مراحل المعالجة، بدءًا من المأخذ مرورًا بعمليات التنقية والفحص، وصولًا إلى ضخ المياه للمستهلكين، وقدّم فريق المحطة شرحًا تفصيليًا حول التقنيات والعمليات الفنية المستخدمة لضمان جودة المياه وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تم تسليط الضوء على الدور الحيوي لمحطات المياه في الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير مياه شرب آمنة، وسط تفاعل كبير من الطلاب الذين أبدوا اهتمامًا بما شاهدوه واستمعوا إليه من معلومات.

 

مياه الفيوم: إحلال وتجديد شبكات قرية العدوة بالتعاون مع المجتمع المدني

تضامن الفيوم: توصيل مياه الشرب مجانا إلى 1662 أسرة أولى بالرعاية

وتهدف الزيارات تأتي ضمن خطة الشركة لرفع الوعي المائي لدى طلاب المدارس، وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في وعي الأجيال القادمة هو الأساس لضمان استدامة الموارد المائية وتحقيق مستقبل مائي آمن

