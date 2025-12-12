فينيسيوس يدفع ريال مدريد للمنافسة على جوهرة البايرن

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان وريال مدريد وفريقين من الدوري الإنجليزي دخلوا في سباق قوي من أجل الظفر بخدمات النجم الفرنسي مايكل أوليسيه، لاعب خط وسط بايرن ميونخ في الفترة المقبلة.

ووفق ما أفادت به مجلة "كيكر" (kicker) الألمانية، بات مايكل أوليسيه هدفًا أولًا، خاصة لباريس سان جيرمان وريال مدريد، فيما تستعد أندية كبيرة من الدوري الإنجليزي، لم يتم الكشف عنها، للدخول على خط المنافسة على نجم البوندسليجا.

وقالت المجلة الألمانية إن مايكل أوليسيه قد لا يكون لاعبًا في بايرن ميونخ في الموسم القادم، في ظل الشائعات المستمرة حول وجود بند جزائي في عقده، سيحفز بالتأكيد ريال مدريد على طرق أبواب الصفقة.

فينيسيوس جونيور

وفي حال تأكد رحيل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية التي تسبق موسم 2026-2027، ينتظر أن يطرق الفريق الملكي أبواب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني أملًا في الظفر بخدمات مايكل أوليسيه، الجناح الذي يقدم حتى الآن مستويات لافتة مع الفريق.

ومع تسجيله 9 أهداف وصناعته 14 هدفًا منذ بداية الموسم في 23 مباراة خاضها في جميع المسابقات، يُعد اللاعب الدولي الفرنسي أحد النجوم الذين يتابعهم ريال مدريد بشدة، لكنه يلقى منافسة قوية من أندية أخرى.

ووفقًا لمجلة "كيكر"، يعول الريال على نجمه وهدافه كيليان مبابي، لإقناع زميله في منتخب فرنسا بالقدوم إلى العاصمة الإسبانية، في حين أن أندية إنجليزية تتابع الصفقة وقدمت عروضًا تتجاوز 100 مليون يورو لضم أوليسيه في الصيف المقبل.

وإلى جانب ريال مدريد وسان جيرمان يملك مايكل أوليسيه (23 عاما) بعض العروض المحتملة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقول المصادر ذاتها إن بايرن ميونخ الألماني لا يبدو مستعدًّا للتفريط في جوهرة خط الهجوم بل يسعى جاهدًا لتمديد عقده، الذي يمتد حتى عام 2029، لتجنب كسر الشرط الجزائي في عقده ورحيله عن النادي البافاري.



وانضم مايكل أوليسيه إلى بايرن ميونخ في صيف 2024، قادمًا من كريستال بالاس، وتوج معه في الموسم الأول بلقب الدوري الألماني، وأحرز 12 هدفًا، كما صنع 17 هدفًا آخر في 34 مباراة بالبوندسليجا.

أما في الموسم الحالي فقد سجل 6 أهداف وصنع 8 أهداف في الدوري الألماني، ليسهم في صدارة فريقه لترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة من 13 مباراة.

