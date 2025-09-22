أقامتها اليونسيف، مياه الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية للتوعية بترشيد الاستهلاك

شاركت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، في ورشة العمل الإقليمية للتوعية، التي نظمتها المنظمة الدولية للطفولة (اليونيسف)، إحدي منظمات الأمم المتحدة، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واقيمت الورشة في محافظة البحر الأحمر، بمشاركة عدد من الشركات التابعة ومديريات التربية والتعليم من مختلف المحافظات المشاركين في برنامج صحتهم مستقبلهم، الذى يستهدف تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية.

أهداف المشاركة في ورشة العمل الإقليمية

وتهدف ورشة العمل إلي تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التوعية المجتمعية، والتعرف على أحدث الأساليب والوسائل المبتكرة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، كما أن ورشة العمل الإقليمية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤي المشتركة وتنمية قدرات فرق التوعية بالشركات المختلفة.

وأعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بعد انتهاء الورشة أنها مستمرة في تنظيم برامج توعية ميدانية وورش عمل داخل المدارس والقرى، بما يحقق هدف الشركة في رفع الوعي المائي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع بمحافظة الفيوم.

