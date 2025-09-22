الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أقامتها اليونسيف، مياه الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية للتوعية بترشيد الاستهلاك

المشاركون في ورشة
المشاركون في ورشة العمل، فيتو

 شاركت إدارة التوعية بشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، في ورشة العمل الإقليمية للتوعية، التي نظمتها المنظمة الدولية  للطفولة (اليونيسف)، إحدي منظمات الأمم المتحدة، بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واقيمت الورشة في  محافظة البحر الأحمر، بمشاركة عدد من الشركات التابعة ومديريات التربية والتعليم من مختلف المحافظات المشاركين في برنامج صحتهم مستقبلهم، الذى يستهدف تلاميذ المدارس بالمرحلة الابتدائية.

 

 

 

أهداف المشاركة في ورشة العمل الإقليمية

 وتهدف ورشة العمل إلي تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجالات التوعية المجتمعية، والتعرف على أحدث الأساليب والوسائل المبتكرة في نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، كما أن ورشة العمل الإقليمية تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤي المشتركة وتنمية قدرات فرق التوعية بالشركات المختلفة.

 

 

 

مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط السلامة والمأمونية

مياه الفيوم توقع بروتوكولا مع 32 جمعية لتوصيل مياه الشرب بالمجان لغير القادرين

وأعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بعد انتهاء الورشة أنها مستمرة في  تنظيم برامج توعية ميدانية وورش عمل داخل المدارس والقرى، بما يحقق هدف الشركة في رفع الوعي المائي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع بمحافظة الفيوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم استهلاك المياه التربية والتعليم الأمم المتحدة الشركة القابضة لمياه الشرب المرحلة الابتدائية ترشيد استهلاك المياه شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي صحتهم مستقبلهم محافظة البحر الاحمر مديريات التربية والتعليم منظمات الامم المتحدة

مواد متعلقة

مياه الفيوم: تحليل 71 ألف عينة لمتابعة جودة مياه الشرب

منها طريق أسيوط الغربي، انقطاع المياه عن 6 مناطق في الفيوم لمدة 8 ساعات اليوم

مياه الفيوم تعلن حصول قطاع المعامل على المستوى الأول في تقييم الجودة

800 عامل بشركة مياه الشرب بالفيوم يجتازون امتحانات الترقي لدرجات وظيفية أعلي

مياه الفيوم تنظم سلسلة ندوات توعوية لترشيد الاستخدام

مياه الفيوم تتابع إنشاء المرحلة الثالثة من محطة العزب الجديدة

بسبب الصيانة، قطع المياه عن قرى مركزي الفيوم وإطسا

تطبيق منظومة القياسات البيئية بجميع محطات مياه الفيوم

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

الأهلي يكشف أسباب استبعاد محمد علي بن رمضان وأفشة من مواجهة الحرس

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

ترتيب الكرة الذهبية، فينيسيوس في المركز 16 وليفاندوفسكي 17

عودة عبد القادر واستبعاد بن رمضان، مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

إن بي سي: نتنياهو لن يفعل شيئا إزاء الاعتراف بفلسطين دون دعم واشنطن

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

خطيبتي لا تصلي هل أفسخ الخطوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads