أخبار الفن اليوم: تفاصيل صلح أصالة وزوجها بعد أسابيع من الخلافات.. تامر حسني يحيي حفلا بالإمارات في هذا الموعد.. آسر ياسين ودينا الشربيني يحتفلان بتصوير "اتنين غيرنا"

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة اليوم الأحد عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

شهدت الفترة الماضية خلافات كبيرة بين المطربة السورية أصالة نصري وزوجها العراقي فائق حسن، ووصل الأمر إلى ترك الأخير منزل الزوجية بالقاهرة والسفر إلى إحدى الدول العربية.

أعلن الفنان تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل غنائي، على مسرح المجاز بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، وذلك يوم 17 من شهر يناير المقبل.



وروج تامر للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر بوستر الحفل وعبر عن اشتياقه للقاء الجمهور الإماراتي.

تستعد الفنانة وفاء عامر لتصوير أحدث أعمالها الفنية مسلسل “السرايا الصفرا”، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل، على عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

احتفل الفنان آسر ياسين ودينا الشربيني، بتصوير مسلسل “اتنين غيرنا”، فعلى الرغم من انطلاق تصوير المسلسل منذ عدة أيام، إلا أن الشركة المنتجة للعمل أقامت احتفالا داخل لوكيشن التصوير، وقام أبطال المسلسل بتقطيع تورتا الاحتفال وسط حضور المنتج محمد السعدي وعدد من فريق الإنتاج والإخراج





قالت الفنانة أمينة خليل، إن الاتجاه إلي التجميل وحقن الفلير من الممكن أن يعطلها كممثلة، موضحة: أنا لو قعدت أحقن وشي هتجمد

علقت الممثلة الأردنية فيدرا على شائعة زواجها من المخرج سامي الباجوري في نفس توقيت زواجه من الراقصة دينا.



ونفت فيدرا هذه الشائعات وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ مش معقول كم الكذب، هي الناس دي مالها بجد؟ وايه أهميه الموضوع ده أساسا؟ ملل مرعب من تكرار نفس الكدب، وقرف أكبر من الناس النمامة”.







علقت الفنانة هالة صدقي على خبر حكم محكمة جنح الاقتصادية على مساعدتها بالحبس شهر وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة 20 ألف جنيه في قضية السب والقذف والتشهير.





