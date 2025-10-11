فيدرا في حوار مع “فيتو”: جسدت التناقضات الإنسانية فى «نور مكسور».. أحب الأعمال التى تقدم شخصيات معقدة وصراعات نفسية عميقة.. وجمهور العصر الحالي يميل إلى الأعمال القصيرة

تحرص الفنانة فيدرا على اختيار أعمالها الفنية بعناية، رافضة الظهور لمجرد التواجد أو الإضافة فقط إلى تاريخها الفني.

فى حوارها مع “فيتو”، تحدثت فيدرا عن التحديات التى واجهتها خلال مشاركتها فى مسلسل “نور مكسور”، وتأثير العمل عليها شخصيًا، بالإضافة إلى ردود الأفعال التى تلقتها من الجمهور والنقاد حول الأداء والموضوع ولماذا انجذبت إلى الشخصية وما الذى أغراها للموافقة على تجسيدها.

هل ترين أن مسلسل “نور مكسور” حقق النجاح المرجو منه؟

“نور مكسور” عمل يمس جميع أطراف المجتمع، فهو قصة قريبة من الجميع، والحمد لله، النجاح الذى حققه كان غير متوقع بالمرة.

ماذا عن ردود الأفعال حول العمل؟

ردود الأفعال التى تلقتها “نور مكسور” كانت مشجعة للغاية، مما أسعد جميع العاملين بالعمل، فقد بذل الجميع أقصى جهدهم ليخرج العمل بشكل مناسب ولائق، وكانت ردود الأفعال إيجابية جدًا.

ما الذى جذبك للمشاركة فى “نور مكسور”؟

بعد قراءة النص، جذبنى الطرح المختلف لفكرة الحكاية بشكل كبير، أنا بطبعى أحب الأعمال التى تقدم شخصيات معقدة وصراعات إنسانية عميقة، وهذا بالضبط ما وجدته فى “نور مكسور”، كما أحببت فكرة المشاركة فى سلسلة “ما تراه ليس كما يبدو”.

هل واجهت صعوبات فى تجسيد شخصيتك فى “نور مكسور”؟

الدور الذى قدمته فى “نور مكسور” لم يكن تقليديًا على الإطلاق، فالشخصية تحمل أبعادًا إنسانية متعددة، تمر بظروف صعبة وتُظهر للمشاهد الوجه الآخر للعلاقات الإنسانية حين تختلط بالمصالح والخيانات.

وما جذبنى فى الشخصية هو تحركها داخل مساحة رمادية، فهى ليست شريرة بالكامل ولا طيبة بالكامل، بل تمثل تناقضات الإنسان العادي.

هل استعنت بشخصية حقيقية لتقديم دورك فى العمل؟

كل شخصية أقدمها أعتبرها كأنها لحم ودم فى الواقع، لذلك أبحث وأقرأ كثيرًا عنها حتى أتمكن من تقديم شخصية تستحق المشاهدة، وكنت حريصة على تقديم الشخصية بصدق ودون مبالغة، فلم أتعامل معها كمجرد دور تمثيلى فقط، بل حاولت أن أعيش تفاصيلها وأفكر مثلها.

هل تفضلين الأعمال القصيرة على غيرها؟

أرى أن الأعمال القصيرة تجربة ناجحة جدًا، فالجمهور اليوم يميل إلى الأعمال المكثفة التى تقدم الحكاية بشكل سريع ومشحون بالأحداث، فكرة وجود ست حكايات مختلفة تحت مظلة عمل واحد تمنح المشاهد تنوعًا كبيرًا وتجعله متشوقًا لما سيُعرض فى الحكاية التالية.

هل شكلت الحكايات السابقة فى “ما تراه ليس كما يبدو” عائقًا أمام أبطال نور مكسور؟

نهائيًا، لم نواجه أى عائق بسبب الحكايات السابقة، ولم أشعر بالقلق حيال ذلك، نجاح الحكايات السابقة منحنا دفعة قوية وجعل الجمهور متحمسًا ومترقبًا لحكايتنا.

أعتقد أن “نور مكسور” نجح بالفعل فى الحفاظ على مستوى الترقب، وربما زاد من تفاعل المشاهدين، وهو ما يتضح من تصدر حلقاته قائمة التريند فور عرضها.

كيف كانت كواليس التعاون مع فريق العمل خاصة أن معظمهم من جيل الشباب؟

كانت تجربة ممتعة جدًا، فريق العمل مكوّن من شباب مبدعين ومتحمسين، لديهم شغف حقيقى لصناعة الدراما، سواء المؤلف أمير منشاوى أو المخرج محمود زهران أو باقى فريق التمثيل مثل تقى حسام، نور، يوسف وغيرهم.

بصراحة، الروح كانت جميلة جدًا، والكل يساعد بعضه البعض، والأجواء مليئة بالطاقة الإيجابية، وأعتقد أن هذه الروح انعكست على الشاشة ووصلت للمشاهد.

ما الجديد الذى تحضرين له بعد “نور مكسور”؟

حاليًا أقرأ أكثر من سيناريو، لكنى لم أستقر بعد على العمل المقبل، وما يهمنى دائمًا هو أن يكون الدور مختلفًا ويضيف لي، تمامًا كما فعلت تجربة “نور مكسور”.

