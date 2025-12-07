الأحد 07 ديسمبر 2025
آسر ياسين ودينا الشربيني يحتفلان بتصوير مسلسل "اتنين غيرنا"

احتفل الفنان آسر ياسين ودينا الشربيني، بتصوير مسلسل “اتنين غيرنا”، فعلى الرغم من انطلاق تصوير المسلسل منذ عدة أيام، إلا أن الشركة المنتجة للعمل أقامت احتفالا داخل لوكيشن التصوير، وقام أبطال المسلسل بتقطيع تورتا الاحتفال وسط حضور المنتج محمد السعدي وعدد من فريق الإنتاج والإخراج

ومن المفترض أن يتم الانتهاء من تصوير المسلسل خلال الأسابيع القليلة القادمة، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان المقبل.

قصة مسلسل اتنين غيرنا

وتدور أحداث مسلسل "اتنين غيرنا" حول مدرس ثانوي يعمل في مدرسة دولية منفصل عن زوجته، يتعرف بالصدفة على ممثلة مشهورة تلعب دورها دينا الشربيني تعاني في حياتها الخاصة، لتنشأ بينهما قصة تتطور إلى حب ولكنه يواجه العديد من الصعوبات، ويشارك في العمل بجانب آسر ياسين ودينا الشربيني كل من: صابرين النجيلي، وأحمد حسن، وياسمينا العبد، ناردين فرج، محمد السويسي، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 15 حلقة ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

من جانب آخر يشارك الفنان آسر ياسين في بطولة فيلم الست، بجانب الفنانة منى زكي وأحمد خالد صالح وسيد رجب، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، ويعرض الفيلم بالسينمات حاليا

