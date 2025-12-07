تفاصيل صلح أصالة وزوجها فائق حسن بعد أسابيع من الخلافات

18 حجم الخط

شهدت الفترة الماضية خلافات كبيرة بين المطربة السورية أصالة نصري وزوجها العراقي فائق حسن، ووصل الأمر إلى ترك الأخير منزل الزوجية بالقاهرة والسفر إلى إحدى الدول العربية.

واستمر الخلاف عدة أسابيع، حتى تدخل عدد من الأشخاص المقربين، الذي حاولوا الصلح بينهما مرات عديدة، لكن كانت تلك المحاولات تبوء بالفشل، إلا أنه نجحت المحاولة الاخيرة في إذابة الأزمات التي بينهما وإتمام الصلح.

وكشف مصدر مقرب من أصالة في تصريحات خاصة لفيتو، أن فائق حسن اقام حفلًا بدبي لزوجته أصالة بمناسبة الصلح، وكذلك للاحتفال أيضا بنجاح حفلها الذي أحيته مؤخرًا هناك.

وأضاف المصدر أن الحفل اقتصر عدد ضئيل من الأصدقاء المقربين، الذين هنأوهما بالصلح، وعاد الثنائي إلى منزلهما بالقاهرة.

ألبوم ضريبة البعد

وطرحت أصالة في وقت سابق أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد”، وضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”.

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم.

