انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة في السوق المحلية اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ويأتي هذا الانخفاض في ظل استمرار الأزمة الناتجة عن نشاط السوق السوداء وارتفاع مستويات الطلب مقارنة بالمعروض الرسمي.

أسعار الأسمدة اليوم 

وتستعرض «فيتو» أحدث تحركات أسعار نترات النشادر وسلفات النشادر واليوريا بأنواعها العادية والمخصوص، اليوم الإثنين الموافق 26 يناير 2026؛ في السطور التالية:

أولًا: أسعار نترات النشادر اليوم

نترات النشادر 33.5% مخصوص

متوسط السعر: 23338 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 939 جنيها.

النطاق السعري: من 20 ألف إلى 27 ألف جنيه للطن.

نترات النشادر 33.5% عادي

متوسط السعر: 12611 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1831 جنيها.

النطاق السعري: من 4700 إلى 25 ألف جنيه للطن.

ثانيًا: أسعار سلفات النشادر اليوم

 سلفات النشادر 20.6% مخصوص

متوسط السعر: 18577 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 1350 جنيها.

النطاق السعري: من 10200 إلى 23 ألف جنيه للطن.

ثالثًا: أسعار اليوريا اليوم

 يوريا 46.5% مخصوص

متوسط السعر: 24469 جنيها للطن.

التغيير: ارتفاع 270 جنيها.

النطاق السعري: من 21200  إلى 27 ألف جنيه للطن.

يوريا 46.5% عادي

متوسط السعر: 12160 جنيها للطن.

التغيير: انخفاض 2468 جنيها.

النطاق السعري: من 4800 إلى 25 ألف جنيه للطن.

الجريدة الرسمية