فيدرا تنفي الشائعات المتداولة حول زواجها

18 حجم الخط

علقت الممثلة الأردنية فيدرا على شائعة زواجها من المخرج سامي الباجوري في نفس توقيت زواجه من الراقصة دينا.

ونفت فيدرا هذه الشائعات وقالت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ مش معقول كم الكذب، هي الناس دي مالها بجد؟ وايه أهميه الموضوع ده أساسا؟ ملل مرعب من تكرار نفس الكدب، وقرف أكبر من الناس النمامة”.

وفور تكذيب فيدرا للمنشور سرعان ما قام صاحبة بحذفه والتراجع عن الأكاذيب التي قام بنشرها، وكان نص المنشور يقول: “فيدرا والراقصة دينا الاثنين كانوا متجوزين زوج واحد وهو سامح الباجوري، وكانت فيدرا متجوزة سامح الباجوري وهو متجوز دينا، ولما عرفت دينا اتطلقوا وقعدوا سنين في مشاكل خصوصا انه كان ابوه ابنها الوحيد ووما كانوش بيحبوا بعض لكن في فيلم العميل صفر اتصالحوا ورجعوا تاني كلموا بعض وخصوصًا بعد أن فيدرا لما جت اتطلقت من سامح الباجوري واتجوزت هادي الباجوري أخوه. ومن وقتها كان الخلاف قل شوية”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.