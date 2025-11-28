تطورات حالة تامر حسني بعد إجراء عملية الكلى، هل تعرض لمضاعفات خطيرة؟

18 حجم الخط

أكدت مصادر مقربة من الفنان تامر حسني أن حالته الصحية مستقرة تمامًا بعد إجرائه العملية الأخيرة، نافية كل ما تردد عن تعرضه لأي خطأ طبي أو مضاعفات خطيرة.

وقالت المصادر إن الفنان يتابع برنامجه العلاجي وتماثل للشفاء، ويستعيد نشاطه اليومي بالكامل، مشيرة إلى أن الشائعات التي انتشرت مؤخرًا لا أساس لها من الصحة، وأن تامر بخير ويتمتع بصحة جيدة.

وأضافت المصادر أن الفنان تامر حسني بدأ بالفعل التخطيط لمشاريعه الفنية القادمة، وأن جمهوره يمكنه الاطمئنان على حالته دون قلق، مؤكدة أن النجوم غالبًا ما يكونون عرضة لشائعات غير دقيقة حول صحتهم، وهذا ما حصل مع تامر مؤخرًا.

وأشارت المصادر إلى أن تامر حسني مستعد للعودة تدريجيًا إلى نشاطه الفني المعتاد، بما في ذلك التحضيرات لحفلاته القادمة، مؤكدة أن الجمهور سيلاحظ عودته القوية خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق ذاته، كان محمد صبري، الصديق المقرب للفنان تامر حسني، كشف عن آخر تطورات حالته الصحية عقب خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وأكد صبري في تصريح خاص لـ«فيتو» أن تامر حسني عاد إلى مصر ويستكمل حاليًا برنامج علاجه، موضحًا أن حالته الصحية تشهد تحسنًا ملحوظًا في الوقت الراهن، داعيًا الجمهور لمواصلة الدعاء له.

وكان تامر حسني قد أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في وقت سابق، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية.

