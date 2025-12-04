أزمات دينا الشربيني في “اتنين غيرنا” تدفع آسر ياسين للانسحاب

18 حجم الخط

تسود حالة من التوتر داخل كواليس مسلسل "اتنين غيرنا" والذي يشارك في بطولته دينا الشربيني وآسر ياسين، عقب نشوب خلافات بين بطلة العمل من جهة، والشركة المنتجة وبطل المسلسل من جهة أخرى، رغم الانتهاء من تصوير 15% من المشاهد، وأفاد مصدر داخل فريق عمل مسلسل "اتنين غيرنا" لـ"فيتو" بأن دينا الشربيني تقدمت بعد بدء التصوير بطلبات جديدة للشركة المنتجة، كان أبرزها رفع أجرها بنسبة 10% عن المبلغ المتفق عليه مسبقًا.

هذا الأمر دفع الشركة لعقد اجتماع عاجل لمناقشة الموقف وإيجاد حل مناسب، لكن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل طلبت الفنانة دينا الشربيني منهم زيادة مشاهدها في العمل لتكون مناصفة بكل العمل مع آسر ياسين، الأمر الذي رفضه مؤلف العمل لانتهائه من كتابة جميع حلقات العمل، كما اشترطت وضع اسمها على تتر العمل وبوستره ليكون موازيًا للفنان آسر ياسين، وهو الأمر الذي رفضه الأخير وهدد بالانسحاب من التصوير وتأجيل العمل لإشعار آخر.

وذكرت مصادر من داخل فريق عمل مسلسل "اتنين غيرنا" أن آسر ياسين علم بشرط دينا الشربيني المتعلق بوضع اسمها على البوستر والتتر بشكل موازٍ لاسمه، وهو ما أثار غضبه داخل الكواليس ودفعه إلى مغادرة موقع التصوير مهددًا بالانسحاب نهائيًا من العمل، وفي الوقت نفسه، تسبب غياب دينا عن التصوير لمدة يومين متتاليين في إرباك جدول العمل بالكامل، خصوصًا بعد تجهيز الديكورات المخصصة للمشاهد التي كان من المقرر تصويرها، وقد أغلقت هاتفها خلال هذه الفترة، ما جعل التواصل معها مستحيلًا، ووضع فريق الإنتاج والممثلين في موقف صعب.

من جانبها، وفي محاولة منها لحل الأزمة، تعقد الشركة المنتجة للمسلسل اجتماعًا طارئًا لبحث الأزمة التي ألقت بظلالها على فريق العمل، في محاولة للوصول إلى حل توافقي بين بطلي المسلسل، وتعمل الجهة المنتجة على إقناع الفنانة دينا الشربيني بأن زيادة مشاهدها أمر غير ممكن التزامًا برؤية المؤلف والسيناريو المعتمد، كما تبذل الشركة جهودًا لاحتواء غضب الفنان آسر ياسين من خلال طرح مقترح يتضمن إصدار بوسترات دعائية منفردة لكل نجم على حدة، على أن تعتمد خطة الدعاية هذا الأسلوب، ولا تزال الشركة في مرحلة مناقشة الأزمة بالكامل للوصول إلى حل نهائي يضمن استمرار التصوير دون مزيد من التعطيل.

ومن المقرر أن يصور الثنائي وصلة رومانسية بطريق المقطم بعد علاقة حب تجمعهما في العمل، وطلب آسر ياسين تعديل هذا المشهد داخل السيناريو اعتراضًا على ظهوره في مشهد رومانسي معها.

وتدور أحداث مسلسل "اتنين غيرنا" حول مدرس ثانوي يعمل في مدرسة دولية منفصل عن زوجته، يتعرف بالصدفة على ممثلة مشهورة تلعب دورها دينا الشربيني تعاني في حياتها الخاصة، لتنشأ بينهما قصة تتطور إلى حب ولكنه يواجه العديد من الصعوبات، ويشارك في العمل بجانب آسر ياسين ودينا الشربيني كل من: صابرين النجيلي، وأحمد حسن، وياسمينا العبد، ناردين فرج، محمد السويسي، وعدد آخر من النجوم، والعمل مكون من 15 حلقة ومن تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

