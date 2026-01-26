الفيس فضح الواقعة، حبس سائق وعامل بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص في النزهة

18 حجم الخط

أمرت نيابة النزهة بحبس سائق وعامل بتهمة تعاطي المواد المخدرة داخل إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة النزهة، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية كانت عندما كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو، جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بتعاطي المواد المخدرة داخل سيارة أجرة «ميكروباص» بدائرة قسم شرطة النزهة، رفقة قائد السيارة.

بالفحص والتحري، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق يحمل رخصة قيادة منتهية، والشخص الجالس بجواره "عامل".

وبمواجهة المتهمين، أقرا بارتكاب الواقعة بمقطع الفيديو المتداول، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانون

كان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

