الأحد 07 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أمينة خليل: فكرت أغير في شكلي بس مش عارفة بعد 20 سنة هيحصل إيه؟

امينة خليل
امينة خليل
18 حجم الخط

قالت الفنانة أمينة خليل، إن الاتجاه إلي التجميل وحقن الفلير من الممكن أن يعطلها كممثلة، موضحة: أنا لو قعدت أحقن وشي هتجمد

https://www.instagram.com/reel/DR7wHfCjIFL/?igsh=YWptZml2MzY3ejZp

أمينة خليل تكشف سبب رفضها عمليات التجميل 

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: مش هيديني اللي أنا عايزاه كممثلة، علشان أعبر عن اللي أنا حاسه بيه، علشان مش هيبقي فيه حركة إحنا بنشتغل كتير جدا علي أننا نحب نفسنا ونحس إننا حلوين،أنا بقول الكلام ده دلوقتي لكن بعد 20 سنة مش عارفة هيحصل إيه ؟ 

واحتفلت أمينة خليل في شهر يونيو الماضي بزواجها من المصور أحمد زعتر 

حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

وحضر حفل زفاف أمينة خليل كل من؛ يسرا وهالة صدقي ونجلاء بدر ودرة وزوجها والإعلامية لميس الحديدي  وغيرهن من نجمات الفن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمينة خليل تكشق سبب رفضها عمليات التجميل الفنانة امينة خليل أمينة خليل عمليات التجميل حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

الأكثر قراءة

كأس العرب، تونس تتقدم على قطر في الشوط الأول بهدف بن رمضان

شوط أول سلبي بين برايتون ووست هام في الدوري الإنجليزي

مصرع 4 مستشارين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي

كأس العرب، شوط أول سلبي بين فلسطين وسوريا

التفاصيل الكاملة لمصرع 4 مستشارين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا (صور)

الدوري الإيطالي، لاتسيو وبولونيا يتعادلان 1-1 في الشوط الأول

التحفظ على سائق السيارة النقل المتسبب في وفاة 4 قضاة في المنيا

كريستال بالاس يفوز على فولهام 2-1 ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

انخفاض المسكوفي والبلدي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

انخفاض أسعار البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

طن الصويا المكرر يتراجع 500 جنيه، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انخفاض الصويا والذرة، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما فضل الإمامة في الصلاة، وما الشروط التي يجب توافرها في الإمام؟ الإفتاء تجيب

ما حكم عقوق الوالدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لدي ذهب وبلغ النصاب ولا أخرج الزكاة هل عليّ ذنب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads