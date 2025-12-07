أمينة خليل: فكرت أغير في شكلي بس مش عارفة بعد 20 سنة هيحصل إيه؟

18 حجم الخط

قالت الفنانة أمينة خليل، إن الاتجاه إلي التجميل وحقن الفلير من الممكن أن يعطلها كممثلة، موضحة: أنا لو قعدت أحقن وشي هتجمد

https://www.instagram.com/reel/DR7wHfCjIFL/?igsh=YWptZml2MzY3ejZp

أمينة خليل تكشف سبب رفضها عمليات التجميل

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: مش هيديني اللي أنا عايزاه كممثلة، علشان أعبر عن اللي أنا حاسه بيه، علشان مش هيبقي فيه حركة إحنا بنشتغل كتير جدا علي أننا نحب نفسنا ونحس إننا حلوين،أنا بقول الكلام ده دلوقتي لكن بعد 20 سنة مش عارفة هيحصل إيه ؟

واحتفلت أمينة خليل في شهر يونيو الماضي بزواجها من المصور أحمد زعتر

حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

وحضر حفل زفاف أمينة خليل كل من؛ يسرا وهالة صدقي ونجلاء بدر ودرة وزوجها والإعلامية لميس الحديدي وغيرهن من نجمات الفن.

