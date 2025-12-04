أصالة بعد حفلها في دبي: ليلة من ليالينا الحلوة

الخميس 04 ديسمبر 2025
 تغزلت المطربة أصالة في جمال مدينة دبي بعد الحفل الذي أحيته الليلة هناك.

 

وكتبت  أصالة في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: يادبي اليوم كلنا اجتمعنا على حبك ما في أحلى من قلبك اللي جواه عيشتينا أحلى الأوقات، وهالليلة ضفناها لكل ليالينا اللي دائمًا حلوة يا حلوة.

 

حفل أصالة في أبو ظبي

وفي وقت سابق أحيت أصالة حفلا في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعبرت أصالة عن سعادتها بالتواجد في أبو ظبي قائلة: تفاصيل هاليوم من الصبح كلها حلوة، أصحابي من جنسيات كتيرة كلهم تجمعوا لنروح سوا سهرتنا اللي بنجتمع فيها كل سنة بنفس الموعد بالوثبة بأبو ظبي الدافية.. أبو ظبي الغالية أبو ظبي منبر العلم والثقافة والتقدم والفن .

ألبوم ضريبة البعد 

وطرحت أصالة في وقت سابق أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد”، وضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”.

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم.

