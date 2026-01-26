الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر السمك اليوم، البلطي يقفز 12 جنيهًا في سوق العبور

سعر السمك اليوم،
سعر السمك اليوم، فيتو
18 حجم الخط

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين 26 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 62 و68 جنيهًا، بارتفاع 12 جنيهًا عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 58 و60 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعره السابق.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 180 و280 جنيها، بانخفاض 30 جنيهًا عن سعره السابق.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 70 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

سعر السمك اليوم، فيتو
سعر السمك اليوم، فيتو

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و170 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 170 و230 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 975  و1175 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

الجمبري الممتاز: من 875 إلى 925 جنيهًا، بانخفاض 25 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الحجم الوسط: بين 730 و850 جنيهًا.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 120 و200 جنيه للكيلو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار السمك أسعار الأسماك سعر الأسماك سعر السمك سعر الجمبري سعر البلطى سعر البوري سعر الماكريل سعر كيلو السمك سعر كيلو الاسماك اسعار البلطى اسعار البورى اسعار الاسماك اليوم اسعار السمك اليوم سعر السمك اليوم سوق العبور اسعار الكابوريا

مواد متعلقة

طريقة عمل شاورما السمك بمذاق لا يقاوم

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 25 جنيها والبلطي يصدم المصريين لليوم الرابع

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي لليوم الثالث وقفزة في الكابوريا والجمبري

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي 4 جنيهات وقفزة في 5 أصناف منها قشر البياض والجمبري
ads

الأكثر قراءة

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المستشفيات التعليمية تعقد مؤتمرها العلمي السنوي 2026 اليوم

تعرف على تفاصيل شخصية إسلام جمال في مسلسل "التمثيلية"

سعر السمك اليوم، البلطي يقفز 12 جنيهًا في سوق العبور

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا فوق 5000 دولار للأونصة

بدء حجز وتخصيص شقق جنة مصر

خدمات

المزيد

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف على الضوابط والشروط المنظمة للعمل داخل الصيدليات

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

3 جنيهات ارتفاعًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الإثنين 26 يناير 2026

انخفاض الكندوز والبتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية