ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2026، كزبرة يعمل بسوق الخضار ضمن أحداث بيبو

كزبرة
كزبرة
تظهر أحداث مسلسل بيبو المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير ب"كزبرة" وهو يعمل بسوق الخضار في بداية حياته قبل أن يصبح نجمًا مشهورًا.

وعلمت فيتو أن الأحداث تحتوي على الفلاش باك الذي يسترجع من خلاله بيبو الذكريات وما مر به من صعوبات في حياته.

وتشهد الأحداث أيضا رفض حبيبته الارتباط به بسبب فقره مما يجعله يحاول الوصول للشهرة.

ويواصل المطرب الشعبي أحمد بحر الشهير  بـ"كزبرة"، تصوير أحداث دوره في مسلسل “بيبو”، المقرر عرضه خلال سباق رمضان 2026.

ومن المقرر أن تشهد أحداث العمل وصول كزبرة للشهرة بعد أن يصبح مطربًا شعبيًّا.

كما تشهد أحداث مسلسل “بيبو” فصل كزبرة، من كلية التجارة التي يدرس فيها بسبب بعض التقارير التي تقدم فيه. 

ويشارك الفنان إسلام إبراهيم في بطولة مسلسل بيبو، ويلعب خلال أحداث العمل شخصية صديق كزبرة  داخل الجامعة.

مسلسل بيبو 

المسلسل من قصة لتامر محسن، وسيناريو وحوار ولاء الشريف، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وإنتاج محمد السعدي، وتم الاتفاق بشكل مبدئي على أن  يكون اسم العمل “بيبو”.

