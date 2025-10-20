وفاء عامر وسارة سلامة في صراع على قلب رجل واحد بمسلسل "السرايا الصفراء" 

الإثنين 20 أكتوبر 2025
تدور أحداث مسلسل “السرايا الصفراء” حول صراع محتدم بين النجمتين وفاء عامر وسارة سلامة، اللتين تجسدان دوري ضرتين لذات الرجل، في إطار درامي مليء بالتوتر والمكائد. 

تتطور الأحداث بشكل مثير حينما تصل الأوضاع بين الشخصيتين إلى ذروتها، حيث تتعرض سارة سلامة لعلقة موت على يد وفاء عامر في لحظة صراع مريرة، بسبب محاولاتهما المتواصلة لكسب قلب الرجل نفسه.

في إطار درامي مشوق، تجسد كل من وفاء عامر وسارة سلامة شخصيتي الضرتين اللتين تسعيان بكل الوسائل لكسب ود الرجل الذي تحبانه، ما يؤدي إلى سلسلة من المؤامرات والمكائد بينهما. تجلب الأحداث العديد من المفاجآت والصراعات النفسية التي تكشف عن أبعاد الشخصيات المعقدة، مما يزيد من جذب الجمهور لأحداث المسلسل.

السرايا الصفراء هو مسلسل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، الذي قدم قصة ملحمية عن الصراع على الحب والمكانة، وهو من إخراج المخرج جوزيف نبيل في واحدة من تجاربه الإخراجية المميزة. ويعد هذا المسلسل خطوة جديدة ومثيرة في مسيرة جوزيف نبيل الإخراجية، ويتميز بقدرته على جذب الانتباه عبر تقديم عمل يتسم بالغموض والدراما المشوقة.

آخر أعمال وفاء عامر

هذا ويعد مسلسل "بنات همام" الذي عرض في رمضان الماضي من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة وفاء عامر، حيث لعبت دورًا مهمًا في هذا المسلسل الدرامي، الذي شاركتها فيه الفنانة حورية فرغلي، إلى جانب مجموعة من الفنانين مثل أحمد عبد الله محمود وحسام شهاب.

مسلسل "السرايا الصفراء" من إنتاج مينا محروس، ويشارك في بطولته عدد من النجوم المتميزين، مثل أحمد عبد الله محمود، حسام شهاب، وائل متولي، وبوسي شاهين. وقد تم تصوير المسلسل بإنتاج ضخم وبإخراج كريم رفعت، الذي بدأ تصويره العام الماضي. 

