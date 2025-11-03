الإثنين 03 نوفمبر 2025
هالة صدقي تتحدث عن بدايتها الفنية بندوة تكريمها فى مهرجان VS-FILM

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن بدايتها الفنية خلال ندوة تكريمها بمهرجان VS-FILM، حيث قالت أنها كانت بديلة للفنانة يسرا بفيلم “قلب الليل”.

وأضافت هالة أنها التقت بالمخرج عاطف الطيب، وكانت وقتها تبلغ من العمر 17 عامًا، وأخبرته أنها تعشق التمثيل، وأنها بطلة رياضية في السباحة، فرشحها للدور بدلا من الفنانة يسرا التي كانت من المفترض أن تقوم بالدور قبلها.

من جانبه ذكر الدكتور أسامة أبونار رئيس المهرجان، أن تكريم الفنانة هالة صدقي هو تكريم لواحدة من أهم الفنانات اللاتي حققن نجاحات عديدة  في كل الألوان الدرامية من كوميديا وتراجيديا وأضافت لكل شخصية جسدتها ملامح خاصة بها. 

وأشار إلى أن المهرجان يحرص في برنامج تكريماته على اختيار فنانين أثروا الشاشة بالأعمال  والأدوار الناجحة.

بدوره أوضح زياد باسمير المدير التنفيذي للمهرجان، أن المهرجان يحتفي بهالة صدقي تكريمها بحفل الإفتتاح ونظم  ماستر كلاس تتحدث فيه عن مشوارها الفني وترصد خلاله لأبرز المحطات فيه وأهم المخرجين الذين ساهموا في تشكيل شخصيتها الفنية.

وأضاف: إن تكريم هالة صدقي هو تكريم لجيل من المبدعات في مجال التمثيل بدأ مشواره خلال فترة الثمانينات وقدمن روائع سينمائية وتليفزيونية خالدة.

