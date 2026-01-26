الإثنين 26 يناير 2026
أخبار مصر

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

مركز طب الأسرة، فيتو
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 467 ألفًا و948 خدمة طبية من خلال المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة السويس خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورؤية «مصر 2030».

مستشفيات مديرية الشئون الصحية بالمحافظة قدمت 340 ألفًا و385 خدمة طبية

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن مستشفيات مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة قدمت 340 ألفًا و385 خدمة طبية، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ، والرعايات المركزة، والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى تفعيل العيادات المسائية بمستشفى السويس العام، وتنفيذ 28 قافلة علاجية، استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا وقدمت خدماتها لـ26 ألفًا و281 مواطنًا.

وأشار إلى تطور ملحوظ في البنية التحتية والخدمات المقدمة، من خلال استحداث تخصصات طبية جديدة وتجهيزات حديثة لرفع جودة الرعاية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع الفئات العمرية.


وفي مجال الرعاية الأولية، تم تقديم 124 ألفًا و563 خدمة طبية، تضمنت خدمات الاستقبال والعيادات والصحة الإنجابية التي استفادت منها 76 ألفًا و141 سيدة، إلى جانب تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لـ15 ألفًا و845 مواطنًا من مختلف المراحل العمرية.

استمرار تطوير الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة

 

وأكدت الدكتورة ماري صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، استمرار تطوير الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في المجالات الطبية والتنمية البشرية، مع تكثيف الحملات التوعوية عبر فرق التواصل المجتمعي والرائدات الصحيات لنشر الإرشادات الصحية وتعزيز الاستفادة من المبادرات الرئاسية والوقاية من الأمراض، إلى جانب  تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير الجودة.

وأكدت الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات طبية آمنة وعالية الجودة، وبناء ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

الجريدة الرسمية