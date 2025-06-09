أمينة خليل تقيم حفل زفاف جديد باليونان

أقامت الفنانة أمينة خليل حفل زفاف آخر بأحد الفنادق الشهيرة باليونان، بعد أن احتفلت بزفافها على المصور الفوتوغرافي “أحمد زعتر”، منذ عدة أيام بالقاهرة.

وحضر الحفل عدد من أفراد عائلة أمينة خليل وبعض الأصدقاء المقربين، الذين سافروا خصيصًا للمشاركة في الاحتفال الذي أعدت له أمينة منذ وقت طويل

حفل زفاف أمينة خليل وأحمد زعتر

وحضر حفل زفاف أمينة خليل في القاهرة كل من؛ يسرا وهالة صدقي ونجلاء بدر ودرة وزوجها والإعلامية لميس الحديدي وغيرهم من نجمات الفن.

وأطلت أمينة بفستان زفاف أنيق وكذلك زوجها المصور أحمد زعتر الذي تألق ببدلة تجمع اللونين الأبيض والأسود في جلسة تصوير أولى ضمن احتفالات زفافها وسط الحدائق.

وفي سياق آخر، احتفلت الفنانة أمينة خليل بحصولها على جائزة أفضل ممثلة بدراما رمضان، عن دورها في مسلسل “لام شمسية”، حيث كرمت ضمن حفل توزيع جوائز “كأس إنرجي”.

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