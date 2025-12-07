تامر حسني يحيي حفلا بدولة الإمارات في هذا الموعد

18 حجم الخط

أعلن الفنان تامر حسني عن استعداده لإحياء حفل غنائي، على مسرح المجاز بإمارة الشارقة بدولة الإمارات، وذلك يوم 17 من شهر يناير المقبل.

حفل تامر حسني بدولة الإمارات

وروج تامر للحفل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث نشر بوستر الحفل وعبر عن اشتياقه للقاء الجمهور الإماراتي.

حفل تامر حسني بقصر عابدين

ومن المفترض أن يحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا يوم 20 من شهر ديسمبر الجاري بقصر عابدين بالقاهرة، وهو الحفل الأول له بعد وعكته الصحية.

من جانب آخر تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم تامر حسني، في أول ظهور له بعد عودته إلى مصر مرة أخرى بعد وعكته الصحية الأخيرة، التي أدت إلى سفره لـ ألمانيا وإجراء عملية جراحية دقيقة.



وظهر تامر حسني في الفيديو المتداول بعد انتهاء أداء صلاة الجمعة، وملامح المرض تظهر عليه، حيث لجأ إلى مساعدة المقربين لضبط حركة سيره.

تفاصيل الأزمة الصحية لـ تامر حسني

وكان تامر حسني أجرى مؤخرًا عملية دقيقة لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن تطلبت حالته الصحية تدخلًا جراحيًا عاجلًا.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” في وقت سابق، كشف تامر حسني تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية.

