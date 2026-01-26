الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنمية المحلية: تكليف مراكز شبكات المرافق بـ 10 محافظات بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين

وزارة التنمية المحلية،فيتو
وزارة التنمية المحلية،فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، عن التوقيع علي عقود بين الهيئة المصرية العامة للمساحة و(١٠) مراكز شبكات المرافق بمحافظات "القليوبية - المنوفية - الشرقية - بورسعيد - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - قنا - الأقصر"، بمقر مركز  سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام الوزارة، وذلك بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية وبحضور الدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الادارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة.

منال عوض: الاستثمار البيئي في المحميات أولوية لدعم الاقتصاد الأخضر

منال عوض: 30 يوما حدا أقصى للموافقات البيئية وتفعيل المنظومة الإلكترونية لتسهيل الإجراءات

يأتي ذلك في إطار تفعيل القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية والخاص بتقنين وتنظيم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

توقيع عقود بين هيئة المساحة ومراكز شبكات المرافق 

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم تكليف مراكز شبكات المرافق بالمحافظات وفقًا للعقود التي تم توقيعها بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين المقدمة من المواطنين طبقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ ولائحته التنفيذية وذلك في التوقيتات الزمنية المحددة وهي ٧٢ ساعة من خلال تحديد ميعاد المعاينة عن طريق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة.

ووجهت الدكتورة منال عوض، المحافظات بسرعة الإلتزام بالمدة المحددة لإنجاز طلبات التقنين وقيام لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت بأعمالها تمهيدًا لتحرير العقود النهائية بالتقنين.

سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كافة الشروط المطلوبة

كما شددت عوض، على سرعة قيام باقي مراكز شبكات المرافق بالمحافظات لإنهاء كافة الشروط المطلوبة بالتنسيق مع الوزارة والهيئة المصرية العامة للمساحة تمهيدًا لتوقيع العقود معها والقيام بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين بمحافظاتهم.

وفي ذات السياق تم عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرانس من مقر مركز الشبكة الوطنية من أعضاء اللجان المعنية بملف التقنين في جميع المحافظات بحضور القيادات التنفيذية من سكرتيري العموم والسكرتيري المساعدين لاستعراض توجيهات وزيرة التنمية المحلية في هذا الملف الحيوي وكذا تعليمات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استرداد اراضي الدولة الهيئة المصرية العامة للمساحة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة شبكات المرافق قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: إزالة 15 حالة تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة والزراعية

محافظ المنوفية يواصل تسليم عقود تقنين جديدة لأراضي أملاك الدولة بأشمون والسادات
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

انخفاض اليوريا العادي 2468 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

الصحة: تقديم 468 ألف خدمة طبية بالمنشآت الصحية في السويس خلال 2025

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

التنمية المحلية: تكليف مراكز شبكات المرافق بـ 10 محافظات بأعمال الرفع المساحي لطلبات التقنين

الثلوج والأمطار المتجمدة تشل مدنا أمريكية وتغرق أكثر من 847 ألف شخصا في الظلام

مسلسلات رمضان 2026، كزبرة يعمل بسوق الخضار ضمن أحداث بيبو

الفيس فضح الواقعة، حبس سائق وعامل بتهمة تعاطي المخدرات داخل ميكروباص في النزهة

خدمات

المزيد

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

شروط التنازل عن ترخيص المحال العامة وفقا للقانون

سعر السمك اليوم، البلطي يقفز 12 جنيهًا في سوق العبور

قانون مزاولة مهنة الصيدلة، تعرف على الضوابط والشروط المنظمة للعمل داخل الصيدليات

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية