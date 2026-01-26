الإثنين 26 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

الزمالك
الزمالك
يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمباراة المقبلة، بعد خوض لقاء المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك يتعادل مع المصري 

تعادل فريق الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليرفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط.

مباراة الزمالك القادمة 

ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت يوم الأربعاء المُقبل على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك والمصري 
الزمالك والمصري 

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بتروجيت في الدوري المصري

وتقام مباراة الزمالك وبتروجيت يوم الأربعاء 28 يناير، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

عمر جابر يؤازر لاعبي الزمالك في استاد برج العرب بمواجهة المصري في الكونفدرالية

خوان بيزيرا يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة بتروجت

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ستاد الكلية الحربية، ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة عقب خوض مباراة المصري البورسعيدي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

