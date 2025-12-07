الأحد 07 ديسمبر 2025
صحة ومرأة

أخصائي: حقن التخسيس وهم كبير ومستخدموها يزيد وزنهم مرة أخرى

حقن التخسيس
حقن التخسيس
حقن التخسيس من أحدث وسائل إنقاص الوزن التى انتشرت مؤخرا وتهافت عليها العديد من الأشخاص خاصة المشاهير ورغم أضرارها ومضاعفاتها إلا أنه مازال البعض يخضع لها لإنقاص الوزن.

وحقن التخسيس بالفعل حققت نتائج ملحوظة سريعة فى إنقاص الوزن ولكنها تسببت فى حدوث مضاعفات صحية خطيرة لمعظم مستخدميها.

مخاطر استخدام حقن التخسيس 

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن احدث الدراسات أكدت أن أكثر من نصف الأشخاص الذين استخدموا حقن التخسيس الحديثة، استعادوا الوزن الذي فقدوه خلال أقل من عام من التوقف، أي أن النتيجة على المدى القصير (خسارة الوزن) قد تبدو، لكن على المدى المتوسط أو الطويل كثير منهم يعودوا مثلما كانوا من قبل، أو أقرب لوزنهم الأصلي.

مخاطر حقن التخسيس 
مخاطر حقن التخسيس 

وأضاف سلامة، أن هذه الدراسة تعد صدمة كبيرة لأن كثير من الأشخاص يشترون حقن التخسيس باعتبارها حل سريع وآمن للوزن، ويتوقعوا أن النتيجة تدوم، ولكن الدراسة تشير إن هذا “الحل السريع” غالبا ما ينهار بعد أقل من سنة، وبالتالى المستخدمين يمكن أن يكونوا “ضحايا وهم التخسيس السهل” ويخسروا وزن بسرعة، ثم يعود لهم بسرعة أيضا.

نصائح لعدم زيادة الوزن بعد حقن للتخسيس 

وتابع، أن حقن التخسيس ليست حل دائم لمشكلة الوزن الزائد، وهي غالبا تجربة مؤقتة ولا تضمن استقرار الوزن، وقبل الاعتماد على حقن التخسيس، يجب العلم بأن الجسم سيعود مثل البداية بوزن زائد لذا لم يتغير نمط الحياة ويتم اتباع نظام غذائي صحى وسليم ومتوازن.

10 أخطاء قد تجهلينها، تُبطّئ الحرق وتمنع نزول الوزن

دراسة حديثة تكشف علاقة تناول زيت الصويا بزيادة الوزن والالتهابات

حقن التخسيس مخاطر حقن التخسيس انقاص الوزن

