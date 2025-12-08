الإثنين 08 ديسمبر 2025
رياضة

تشكيل عمان الرسمي لمواجهة جزر القمر في كأس العرب

منتخب عمان
منتخب عمان
كأس العرب 2025، أعلن منتخب عمان، تشكيله الرسمي أمام نظيره جزر القمر للمباراة المقرر أن تجمع بينهم مساء اليوم الإثنين في ختام مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العرب. 

ويقع منتخب عمان في المجموعة الثانية من كأس العرب، رفقة منتخبات جزر القمر والسعودية والمغرب.

تشكيل عمان أمام جزر القمر في كأس العرب 

موعد مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 


ومن المقرر أن يواجه منتخب عمان ضد جزر القمر، في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت قطر والسعودية، في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كأس العرب.

القنوات الناقلة لمباراة عمان أمام جزر القمر في كأس العرب 


سوف تذاع مباراة عمان وجزر القمر، على قنوات beIN Sports HD ودبي الرياضية والشارقة الرياضية وعمان الرياضية والكويت الرياضية وقناة الكأس ومنصة شاشا الرقمية.

وكان منتخب عمان تعادل في المباراة الماضية سلبيًا مع المغرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس العرب، بينما خسر جزر القمر الجولة الماضية بثلاثية امام السعودية. 

موقف عمان وجزر القمر في كأس العرب

ويحتل منتخب عمان المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطة وحيدة، بينما يتذيل جزر القمر المجموعة بدون نقاط.

وتقام بطولة كأس العرب 2025، في دولة قطر، حيث انطلقت في الأول من ديسمبر وتنتهي في 18 من الشهر ذاته، بمشاركة 16 منتخبًا.
ومن المقرر أن يتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من الـ4 مجموعات، المتنافسة في بطولة كأس العرب.

