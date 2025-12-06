دراسة حديثة تكشف علاقة تناول زيت الصويا بزيادة الوزن والالتهابات

18 حجم الخط

يعد زيت فول الصويا ثاني أكثر الزيوت شيوعًا على مستوى العالم، ويشكل 30% من جميع الزيوت المستهلكة عالميا.

يتم تصنيف زيت فول الصويا، الذي غالبا ما يسمى بـ "الزيت النباتي" في المتاجر، بشكل أساسي من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ويحتوي على حمض الأوميغا-3 الأساسي ألفا لينولينيك وحمض الأوميغا-6 المعروف باسم اللينوليك، الذي يشكل أكثر من 50% من تركيبته.

في حين تشير دراسات سابقة، من بينها دراسة نشرت في سبتمبر 2021، إلى أن استبدال الدهون المشبعة بـزيت فول الصويا يساعد في خفض مستويات الكوليسترول المتداولة في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية، تشير أبحاث أخرى إلى أن الاستهلاك المفرط لزيت فول الصويا أو أحماض أوميغا-6 الدهنية يزيد من خطر الإصابة بمشكلات صحية معينة، بما في ذلك التهاب القولون التقرحي، والالتهاب العصبي، والسكري من النوع الثاني، والخرف، والسمنة.

كيف يساهم زيت الصويا في السمنة

وأوضحت الدكتورة سونيا بونامجوت ديول، الباحثة المساعدة في جامعة كاليفورنيا ريفرسايد، لموقع "Medical News Today" الطبي إلى أن زيوت الطهي تعد جزءا لا يتجزأ من نظامنا الغذائي، وتستخدم في الطهي المنزلي والمطاعم، وتدمج بشكل متزايد في الأطعمة المصنعة والمعالجة بشكل فائق، وأشارت إلى أن زيادة استهلاك بعض الدهون ترتبط بتطور العديد من الأمراض الأيضية والالتهابية، بما في ذلك السمنة، ما يجعل فهم دور زيت فول الصويا في تطور السمنة أمرا حيويا.

الدكتورة ديول هي المؤلف المشارك في دراسة جديدة نشرت مؤخرا في "Journal of Lipid Research" والتي تسلط الضوء على الكيفية التي يمكن أن يساهم بها زيت فول الصويا في خطر إصابة الفرد بالسمنة.

وأثبتت الدكتورة ديول وفريقها فرضيتهم أن وجود زيت فول الصويا بشكل عالى بالنظام غذائي يؤدي إلى اكتسبت الوزن بشكل كبير، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النظام الخالي من فول الصويا أو المستخدم فيه بشكل أقل عدد أقل من الأوكسيليبينات، وكبد أكثر صحة، ووظيفة ميتوكوندريا معززة.

وقالت الدكتورة ديول: "توفر لنا هذه النتائج الآلية التي يتسبب بها زيت فول الصويا في السمنة، لقد حددنا أيضا المسارات الجزيئية المتضمنة في السمنة الناتجة عن زيت فول الصويا؛ ويمكن استخدام هذه المعلومات في المستقبل لتطوير استراتيجيات وقائية وعلاجية ضد الأمراض الأيضية".

وأكدت الدكتورة ديول أن "تناول كميات صغيرة من زيت فول الصويا آمن تماما ويوفر مصدرا جيدا للحمض الدهني الأساسي حمض اللينوليك"، مشيرة إلى أن المشكلة تكمن في أن الاستخدام الواسع في الطهي المنزلي والمطاعم والأطعمة المصنعة يؤدي إلى تناول مستويات أعلى بكثير من حمض اللينوليك مما يحتاجه الجسم، وهذا قد يؤدي إلى تراكم مفرط للأوكسيليبينات، ما يسبب زيادة في السمنة والالتهاب.

وشددت على ضرورة تقييد إجمالي استهلاك حمض اللينوليك بحيث لا يتجاوز 2-3% من إجمالي السعرات الحرارية اليومية، وتقييد استهلاك الدهون بشكل عام (من أي نوع) بالكمية اليومية الموصى بها.

نصائح لتقليل استهلاك زيت فول الصويا

يمكن تقليل كمية زيت فول الصويا التي يستهلكونها، يمكن اتباع النصائح التالبة:

قراءة قائمة المكونات: إذا ظهر زيت فول الصويا أو الزيت النباتي أو زيت الكانولا ضمن المكونات القليلة الأولى، فمن المحتمل أن يكون هذا الطعام مصنعا بشكل كبير.

اختيار الأطعمة الكاملة بدلا من الوجبات الخفيفة فائقة المعالجة: المصدر الأكبر لزيت فول الصويا في النظام الغذائي ليس الطهي المنزلي، بل الأطعمة التجارية المعبأة، والمقلية، وعروض المطاعم، ويفضل استخدام المنتجات الطازجة أو المجمدة أو المعلبة، واختيار خيارات الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني بدلا من المعكرونة الجاهزة أو البسكويت.

الطهي في المنزل بوتيرة أكبر: حتى لو كانت وجبة أو وجبتان في الأسبوع، للتحكم في المكونات، والصوديوم، والسكر، والزيوت المستخدمة.

استبدال القلي بالتحميص أو القلي الخفيف أو الشواء أو القلي بالهواء: هذه الطرق تقلل من استخدام الزيت وكثافة السعرات الحرارية الإجمالية.

اختيار أطعمة فول الصويا الكاملة: مثل التوفو، فهي غنية بالعناصر الغذائية والألياف ولا تسبب قلق.

يمكن استخدام بدائل زيت فول الصويا التي تحمل فوائد إضافية:

زيت الزيتون

زيت الأفوكادو

زيت السمسم أو الفول السوداني

زيت الجوز أو بذور الكتان

