هل يجوز منع الإنجاب إذا كانت المرأة مريضة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، على سؤال حول جواز منع الإنجاب في حالات المرض أو الظروف الصحية الصعبة للمرأة.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الإنجاب مطلوب في الإسلام، مؤكدًا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: “تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم”.

وأوضح أن بعض الناس يظنون خطأ أن الإنجاب شرط أساسي لوجود المودة والرحمة بين الزوجين، وهو أمر غير صحيح، لأن الرزق بالأولاد من عند الله سبحانه وتعالى، فهو يهب لمن يشاء الذكور والإناث، ويجعل من يشاء عقيمًا.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك مرض قد يترتب عليه خطر على صحة المرأة أو يهدد حياتها في حال الحمل، لا مانع شرعًا من أن يتفق الزوجان على عدم الإنجاب، ويمكنهما استخدام وسائل منع الحمل المشروعة لحماية المرأة، خاصة عندما تتواجد مصلحتان: مصلحة بقاء المرأة بصحة جيدة، ومصلحة الإنجاب في ظروف مناسبة.

وأكد أمين الفتوى أن الاتفاق بين الزوجين على هذا القرار يجب أن يكون بحكمة ومراعاة للظروف الصحية، بما يضمن عدم زيادة الضرر على المرأة أو تهديد حياتها.

