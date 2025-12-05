سلطات للتخسيس غنية بالبروتين، وصفات مشبعة لخسارة الوزن

18 حجم الخط

السلطات عالية البروتين، من أفضل الخيارات لأي سيدة ترغب في خسارة الوزن بطريقة صحية دون الشعور بالجوع أو الحرمان.



البروتين يساعد على الشبع لفترات طويلة، ويرفع معدل الحرق، ويحافظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الدهون، لذلك فإن إدخال سلطات بروتينية في الوجبات اليومية يمنح الجسم طاقة ثابتة ويحد من الرغبة في تناول السكريات.

أفضل سلطات للتخسيس غنية بالبروتين

إليك مجموعة من أفضل سلطات التخسيس الغنية بالبروتين السهلة والاقتصادية والمناسبة للدايت.



1. سلطة التونة والخضار الدايت

تُعدّ التونة من أغنى مصادر البروتين وأقلها سعرات، خصوصًا الأنواع المصفّاة من الزيت. هذه السلطة تُشبع لدرجة أنها يمكن أن تكون وجبة غداء كاملة.

سلطة التونة الصحية



المكونات

علبة تونة مصفّاة من الزيت.

كوب خس مفروم.

نصف كوب خيار مفروم.

حبة طماطم مقطعة.

ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

رشة فلفل أسود.

رشة زعتر أو أوريجانو (اختياري).

طريقة التحضير

يُخلط الخس والخيار والطماطم جيدًا، ثم تضاف التونة فوقها. يُمزج الليمون مع زيت الزيتون والفلفل الأسود ويُسكب فوق السلطة. تُقلَّب جيدًا وتُقدّم فورًا.

هذه السلطة غنية بالبروتين وتحتوي على دهون صحية قليلة، وتناسب نظام الخسارة السريعة للوزن.

2. سلطة الفاصوليا البيضاء والبقدونس

من أشهر سلطات الشبع لأنها تحتوي على بروتين نباتي وألياف تساعد في تحسين الهضم وتقليل الشهية.

المكونات

كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

بصلة صغيرة مفرومة ناعم.

2 ملعقة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملح وفلفل أسود.

رشة كمون.

طريقة التحضير

تُخلط الفاصوليا مع البقدونس والبصل، ثم يضاف الليمون والكمون وزيت الزيتون ويُقلّب المزيج.

تُقدّم باردة كوجبة غنية بالبروتين والألياف، وتُعدّ خيارًا رائعًا للعشاء لأنها مشبعة دون أن تسبب ثقلًا.

3. سلطة الدجاج المشوي بالأفوكادو

الدجاج المشوي غني بالبروتين الخفيف قليل الدهون، بينما الأفوكادو يحتوي على دهون صحية تزيد الإحساس بالشبع.

المكونات

صدر دجاج مشوي ومقطع شرائح.

نصف ثمرة أفوكادو.

كوب جرجير.

نصف كوب خس.

نصف كوب طماطم شيري.

ملعقة ليمون.

ملعقة صغيرة خل تفاح.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

يُرتب الجرجير والخس في طبق التقديم، ثم تُضاف شرائح الدجاج والطماطم والأفوكادو.

يُخلط الليمون وخل التفاح والملح والفلفل ويرش فوق السلطة.

هذه السلطة تُساعد في الشعور بالشبع لساعات طويلة وتناسب السيدات فوق الأربعين لأنها تخفف الالتهابات وتغذّي العضلات.

4. سلطة البيض والسبانخ

وجبة بروتينية مثالية خاصة للإفطار أو العشاء، وتمنح الجسم جرعة ممتازة من الحديد والفيتامينات.

المكونات

2 بيضة مسلوقة.

كوب سبانخ طازجة.

نصف كوب خيار.

نصف كوب طماطم.

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة ليمون.

رشة ملح وفلفل.

طريقة التحضير

تُقطع البيضتان ويوضعان فوق السبانخ والخضروات، ثم يُضاف الليمون وزيت الزيتون.

هذه السلطة مناسبة للدايت لأنها قليلة السعرات وغنية بالبروتين والحديد.

سلطة الكينوا

5. سلطة الجبن القريش بالخيار والشبت

الجبن القريش خيار رائع للتخسيس لأنه غني بالبروتين وقليل الدهون والكربوهيدرات.

المكونات

نصف كوب جبن قريش.

نصف كوب خيار مفروم.

ملعقة شبت مفروم.

ملعقة ليمون.

رشة فلفل أسود.

طريقة التحضير

تُخلط جميع المكونات جيدًا وتُقدّم باردة.

تعمل هذه السلطة على زيادة الإحساس بالشبع وهي مثالية قبل النوم لأنها لا تُرهق المعدة.

السلطات الغنية بالبروتين تُعدّ من أفضل الوجبات التي تساعد النساء على خسارة الوزن بطريقة صحية، لأنها تُشجع الجسم على الحرق وتقلل الجوع والرغبة في تناول الحلويات. كما أنها سهلة التحضير وتحتوي على مكونات متوفرة في كل بيت. يمكن اعتماد واحدة منها يوميًا كوجبة رئيسية أو كعشاء خفيف للحصول على أفضل نتائج في التخسيس دون عناء أو حرمان.

