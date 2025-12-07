10 أخطاء قد تجهلينها، تُبطّئ الحرق وتمنع نزول الوزن

18 حجم الخط

أخطاء قد تجهلينها تُبطّئ الحرق، تعاني كثير من النساء من بطء حرق الدهون رغم تقليل الطعام أو الالتزام بأنظمة غذائية قاسية، ما يسبب إحباطًا وشعورًا بالفشل.

والحقيقة أن بطء الحرق لا يحدث من فراغ، بل غالبًا يكون نتيجة أخطاء تُرتكب يوميًا دون وعي.

وفهم هذه الأخطاء هو الخطوة الأولى لتصحيح المسار وتحفيز الجسم على حرق الدهون بشكل صحي ومتوازن.

أوضحت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن بطء الحرق عند النساء لا يعني فشلًا أو ضعف إرادة، بل هو غالبًا نتيجة أخطاء متراكمة لا تلتفت المرأة لها.



أضافت الدكتورة مها، أن الحل لا يكمن في حرمان أقسى أو تمرين أطول، بل في وعي أعمق بالجسم، وبهذه الأخطاء، واحترام احتياجاته، وبناء نمط حياة متوازن يجمع بين التغذية الجيدة، الحركة المناسبة، الراحة النفسية، والنوم الجيد.



أسباب تمنع جسمك من حرق الدهون

وتستعرض الدكتورة مها، في السطور التالية، أهم الأخطاء التي تقع فيها النساء، وتتسبب في بطء الحرق.

تقليل السعرات بشكل مبالغ فيه

من أكثر الأخطاء شيوعًا بين النساء هو اللجوء إلى حرمان شديد من الطعام. الاعتقاد الخاطئ أن “كلما قلّ الأكل زاد الحرق” يؤدي بالعكس تمامًا إلى إبطاء معدل الأيض. عندما يشعر الجسم بالجوع لفترات طويلة، يدخل في وضع “النجاة” ويقلّل من استهلاك الطاقة ليحافظ على مخزون الدهون.

النتيجة: ثبات الوزن، إرهاق، تساقط الشعر، واضطرابات هرمونية.

إهمال البروتين في الوجبات

كثير من السيدات يركزن على تقليل الدهون والنشويات وينسين البروتين، وهو عنصر أساسي في رفع معدل الحرق. البروتين يحتاج طاقة أعلى لهضمه مقارنة بالعناصر الأخرى، كما يساعد في بناء العضلات التي تُعد محرك الحرق في الجسم.

نقص البروتين يؤدي إلى:

ضعف الكتلة العضلية

تباطؤ الحرق

شعور سريع بالجوع

الاعتماد المفرط على الكارديو فقط

المشي والجري من الرياضات المفيدة، لكن الاعتماد عليها وحدها دون تمارين مقاومة يُضعف عملية الحرق على المدى الطويل. تمارين الأوزان أو المقاومة تُحفز بناء العضلات، وكلما زادت الكتلة العضلية ارتفع معدل الحرق حتى أثناء الراحة.

الخطأ هنا: الخوف من رفع الأوزان بدعوى أنها “تُضخّم الجسم”، وهو اعتقاد غير دقيق لدى النساء.

اضطرابات النوم وقلة الراحة

قلة النوم أو النوم المتقطع يؤثر مباشرة على هرمونات الجوع والشبع مثل هرمون الكورتيزول واللبتين. ارتفاع الكورتيزول نتيجة السهر والتوتر يجعل الجسم أكثر ميلًا لتخزين الدهون، خاصة في منطقة البطن.

علامات بطء الحرق بسبب قلة النوم:

رغبة شديدة في السكريات

تعب دائم

صعوبة فقدان الوزن

حرق الدهون، فيتو

تجاهل شرب الماء

الماء عنصر أساسي في جميع عمليات الجسم، بما فيها الأيض. قلة شرب الماء تُبطئ التفاعلات الحيوية المسؤولة عن حرق الدهون. كما أن العطش أحيانًا يُفسَّر خطأً على أنه جوع، فتأكل المرأة دون حاجة فعلية.

نصيحة: شرب الماء بانتظام يساعد على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ ودعم الحرق.

الاعتماد على منتجات “الدايت” المصنعة

المنتجات المكتوب عليها “لايت” أو “دايت” غالبًا ما تحتوي على محليات صناعية ومواد حافظة تُربك الإنسولين وتؤثر سلبًا على حرق الدهون. بعض الدراسات تشير إلى أن هذه المنتجات قد تزيد الرغبة في الأكل على المدى الطويل.

الأفضل دائمًا: الطعام الطبيعي والبسيط غير المصنع.

التوتر والضغط النفسي المستمر

الحالة النفسية للمرأة تؤثر بقوة على جسدها. القلق المستمر، الشعور بالذنب تجاه الأكل، أو ضغوط الحياة اليومية ترفع هرمون التوتر، ما يؤدي إلى تباطؤ الحرق وتخزين الدهون.

الخطأ الشائع: تجاهل الجانب النفسي والتركيز فقط على الطعام والرياضة.

تخطي الوجبات وخاصة الفطور

تفويت الوجبات لا يُسرّع الحرق كما تعتقد بعض النساء، بل يؤدي إلى اختلال مستويات السكر في الدم، ومن ثم نوبات جوع شديدة لاحقًا، وبطء في معدل الأيض.

الفطور المتوازن يساعد على تنشيط الحرق منذ الصباح ويقلل نوبات الأكل العشوائي.

عدم الانتظام في الأكل

الأكل في أوقات متأخرة يومًا، ومبكرة في يوم آخر، أو اختلاف كميات الطعام يوميًا، يجعل الجسم في حالة ارتباك مستمر. الجسم يحب الروتين، وعندما ينتظم توقيت الوجبات يتحسن الحرق.

تجاهل التغيرات الهرمونية

النساء يمررن بتغيرات هرمونية متعددة مثل الدورة الشهرية، الحمل، الرضاعة، وسن الأربعين وما بعدها. تجاهل هذه المراحل والتعامل مع الجسم بنفس الأسلوب قد يُبطئ الحرق.

من المهم:

احترام احتياجات الجسم

تعديل النظام الغذائي حسب المرحلة العمرية

عدم مقارنة النفس بغيرها

