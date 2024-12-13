دكتور بجامعة هارفارد يحذر من حقن التخسيس: تسبب شلل المعدة

كشف الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر والباطنة بكلية الطب جامعة هارفارد، عن حقيقة تسبب حقن التخسيس في الإصابة بشلل المعدة بعد الجدل الدائر عن هذه الحقن خلال الأيام الأخيرة

حقن التخسيس تخفض الوزن

وقال أستاذ أمراض السكر إن حقن التخسيس منها الأوزيمبك تخفض الوزن عند معظم مرضى السمنة، ومرضى السكر، ويكون خفض الوزن أكبر عند المرضى الذين يعانون السمنة فقط بدون السكر؛ ففي حين أن متوسط خفض الوزن يتراوح من 16 إلى 21% عند مرضى السمنة بعد نحو 70 أسبوعًا من تناول أعلى جرعة، فالانخفاض في المتوسط نحو 11 إلى 16% عند مرضى السكر المصابين بالسمنة، وخفض الوزن ناتج من خفض الشهية في مراكز المخ التي تستجيب لهذه الحقن.

وأوضح أن المادة الفعالة في هذه الحقن واحدة، ولكن بأسماء مختلفة، وجرعات أعلى لعلاج السمنة عن المستخدمة في علاج السكر؛ فالأوزيمبك Ozempic لعلاج السكر حتى جرعة 2 مجم، ووجوڤي Wegovy لعلاج السمنة حتى جرعة 2.4 مجم، ولكنهما مركب واحد اسمه سيماجلوتيد semaglutide كذلك فإن مونچارو Mounjaro لعلاج السكر، وزيبَّاوند Zepbound لعلاج السمنة، وجرعاتهما متماثلة حتى 15 مجم، والمادة الفعالة فيهما هي نفس المادة، وتسمى ترزيباتيد Tirzepatide.

وكشف عن أهم الأعراض الجانبية لهذه الحقن منها الغثيان هو أهم الأعراض الجانبية، وتختلف شدته من إنسان إلى آخر، ويقل بالتدرج في زيادة الجرعات المستخدمة بدءًا من الجرعة الأصغر، على ألا تقل الفترة المستخدمة قبل زيادة الجرعة عن أربعة أسابيع.

الأعراض الجانبية لحقن التخسيس

وتابع حديثه ان بقية الأعراض الجانبية تشمل القيء، والإسهال الشديد، أو الإمساك الشديد، وهو ما قد يستدعي التوقف عن العلاج، أو خفض الجرعة.

وأوضح أن هذه الحقن لوحظ في حيوانات التجارب حدوث نوع من سرطانات الغدة الدرقية، اسمه Medullary Cell Carcinoma، وهو نوع نادر جدًّا من سرطانات الغدة الدرقية، ولكن لم تسجل حالات بين البشر؛ لذا فهناك تحذير بضرورة عدم استخدام هذه الحقن لعلاج المرضى الذين لديهم تاريخ سابق لهذا النوع الخاص من سرطان الغدة الدرقية، أو لديهم تاريخ في العائلة لهذا النوع من السرطان تحديدًا، أما بقية سرطانات الغدة الدرقية فلا مشكلة فيها. كان هناك أيضًا اعتقاد بإمكانية حدوث سرطان البنكرياس باستخدام هذه الحقن، ولكن الأبحاث المقارنة لم تثبت ذلك.

وحذر من أن هذه الحقن تسبب حدوث التهاب حاد في البنكرياس بنسبة ضئيلة جدًّا؛ لذا ينصح بعدم استخدام هذه الحقن لمن له تاريخ سابق لالتهاب البنكرياس، ومن على استعداد لهذا الالتهاب، وهم مرضى حصوات المرارة، ومن يعانون ارتفاعًا كبيرًا في الدهون الثلاثية بالدم، ومن يشرب الكحوليات بكثرة والتهاب البنكرياس الحاد يظهر في صورة ألم شديد في البطن، وقيء شديد، وارتفاع حاد في إنزيمات البنكرياس.

كيف تسبب حقن التخسيس شلل المعدة

وأكد أستاذ علاج السكر أن هذه الحقن تُبطئ حركة المعدة والأمعاء، وقد تؤدي في حالات نادرة جدًّا إلى الشلل الوقتي لحركة المعدة، وخاصة عند مرضى السكر من النوع الأول المصابين بالتهاب الأعصاب، وخاصة أعصاب الجهاز الهضمي والحقن ليس مرخصًا لها بالاستخدام لعلاج ارتفاع السكر عند مرضى النوع الأول للسكر.

وتابع حديثه أن 40% من الوزن المفقود من عضلات الجسم، وخاصة عضلات الفخذين والحوض والأكتاف، وهو ما قد يؤدي إلى الوهن العام، كما أن فرصة رجوع العضلات إلى سابق عهدها بعد توقف العلاج ضئيلة؛ مما يشكل خطورة، خاصة على كبار السن؛ بسبب نقص جميع هرمونات النمو مع تقدم العمر كما أن انخفاض حجم العضلات يؤدي إلى خفض حرق السعرات الحرارية؛ مما ينذر بعودة الوزن إلى سابق عهده.

وأوضح أنه مع استخدام هذه الحقن للمحافظة على عضلات الجسم، يجب زيادة أكل البروتين حتى 1- 1.5 جرام لكل كيلو جرام من وزن الجسم، مع ممارسة تمارين تنمية وتقوية العضلات، خاصة عضلات الفخذين والكتفين. وينصح أن يقوم الشخص بتمارين يومية لمدة عشرين دقيقة.

وأشار إلى أنه يعود الوزن إلى الارتفاع عند التوقف عن استخدام هذه الحقن ومعظم الوزن العائد في هذه الحالة هو من دهون الجسم، وليس عضلات.

وأكد أن هذه الحقن لها فوائد، عند المرضى المصابين بجلطات القلب والمخ، تقلل هذه الحقن من فرصة حدوث هذه الجلطات مرة أخرى. كذلك تُخفض هذه الحقن "ضغط الدم"، وتقلل التدهور في وظائف الكلى عند مرضى السكر.



وأكد أنه لا يمكن شراء هذه الحقن مباشرة من الصيدلية واستخدمها لخفض الوزن، أو لعلاج السكر إلا تحت إشراف طبيب متخصص في الغدد الصماء والسكر والسمنة، وليس عن طريق أخصائي تغذية، أو طبيب عام ليس متخصصًا في علاج السكر والسمنة.

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