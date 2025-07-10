أضرار حقن التخسيس، وفئات ممنوعة من استخدامها

أضرار حقن التخسيس، في ظل الانتشار الكبير لموجة البحث عن الرشاقة وفقدان الوزن السريع، ظهرت العديد من الوسائل التي تأتى بنتائج سريعة وسهلة، من أبرزها حقن التخسيس ولها أنواع وأسماء عديدة.

وعلى الرغم من شعبيتها، فإن لهذه الحقن أضرار صحية قد تكون خطيرة في بعض الأحيان، وهذا ما لاحظنا على مستخدمى هذه الحقن وأبرزهم الفنانين الذين صرحوا بمدى الأضرار التى لاحقتهم منذ استخدام هذه الحقن.

ونقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن حقن التخسيس هى مستحضرات تحقن تحت الجلد وتستخدم للمساعدة في فقدان الوزن من خلال تقليل الشهية، وزيادة الشعور بالشبع، والتأثير على الهرمونات التي تنظم الجوع، وبعض الأنواع تعمل على تحفيز الجسم لحرق الدهون، ورغم أن بعضها معتمد طبيا لعلاج السمنة أو مرض السكري من النوع الثاني، فإن استخدامها لأغراض تجميلية أو بدون إشراف طبي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

أضرار حقن التخسيس

وأضافت مرام، أن من أضرار حقن التخسيس الشائعة الحدوث والتى يشكو منها معظم مستخدمى هذه الحقن:-

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والقيء، والإسهال أو الإمساك، والانتفاخ والغازات، والشعور بالحرقة أو الحموضة، وقد تستمر هذه الأعراض لأسابيع أو تؤدي إلى مشاكل أكبر في حال استمرار الاستخدام.

بعض حقن التخسيس مثل "أوزمبيك" و"ساكسندا" تؤثر على مستويات الإنسولين في الدم، وقد تسبب انخفاض حاد في سكر الدم خاصة عند مرضى السكري أو عند الجمع بينها وبين أدوية أخرى، وأعراض مثل الدوخة، التعرق، الرجفة، وتسارع ضربات القلب.

الاستخدام الطويل لحقن التخسيس قد يؤدي إلى جفاف شديد بسبب فقدان الشهية، وانخفاض ضغط الدم، وضعف في وظائف الكلى خاصة لدى من لديهم تاريخ مرضي بالكلى.

تم ربط بعض أنواع حقن التخسيس بزيادة خطر الإصابة بحصى في المرارة، والتهاب المرارة، وذلك نتيجة فقدان الوزن السريع وغير المنتظم.

قد تؤثر هذه الحقن على الصحة النفسية بسبب تغيرات في المزاج، والشعور بالقلق أو الاكتئاب، واضطرابات في النوم.

الاعتماد عليها لفقدان الوزن قد يؤدي إلى إدمان نفسي أو قلق مستمر من زيادة الوزن مجددًا بعد التوقف.

تشير بعض الدراسات إلى احتمالية ارتفاع خطر الإصابة بأورام في الغدة الدرقية مع استخدام بعض أنواع الحقن، خاصة مع الاستخدام طويل الأمد.

ردود فعل تحسسية، وقد يعاني البعض من تورم أو احمرار مكان الحقن، وطفح جلدي، وصعوبة في التنفس (نادرة ولكنها خطيرة).

أضرار حقن التخسيس

فئات ممنوعة من استخدام حقن التخسيس

وتابعت، أنه رغم مخاطرها وتحذيرات الخبراء منها إلا أنه مازال يقبل عليها العديد من الأشخاص، ولكن هناك فئات محددة يجب عليها تجنب مثل هذه الحقن حفاظا على صحتهم، وهم:-

الحوامل والمرضعات.

المصابون بأمراض القلب أو الكبد أو الكلى.

مرضى الغدة الدرقية.

من لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الغدة.

الأطفال والمراهقين دون إشراف طبي صارم.

وهم حقن التخسيس

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أن الاعتماد على الحقن وحدها للتخسيس يعطى نتائج مؤقتة ويزيد من خطر العودة السريعة للوزن، وأحد أخطر ما يتعلق باستخدام هذه الحقن هو الاعتماد الكامل عليها دون تغيير نمط الحياة، لأن بمجرد التوقف عن الحقن تعود الشهية بشكل مضاعف، ويزداد الوزن مجددا، وتحدث اضطرابات هرمونية قد تؤثر على الجسم والنفس، لذا من الأفضل الامتناع عن مثل هذه الحقن وإنقاص الوزن بالطرق المعروفة.

نصائح بديلة لخسارة الوزن بطريقة صحية

وأضافت الدكتورة مرام، أنه بدلا من الاعتماد على الحقن، يمكن خسارة الوزن بشكل طبيعي من خلال الاتى:-

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

شرب كميات كافية من الماء.

النوم الجيد وتقليل التوتر.

وفي حال كانت هناك سمنة مفرطة، يمكن استشارة طبيب مختص لتقييم الحالة واختيار العلاج المناسب بأمان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.