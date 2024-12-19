الخميس 19 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

استشاري مناعة يحذر من حقن التخسيس والممنوعين منها

حقن التخسيس، فيتو
حقن التخسيس، فيتو

أكد الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، أن حقن التخسيس بدون إشراف طبي قد تسبب العديد من الأعراض الجانبية، من أبرز هذه الأعراض الغثيان، القيء، الدوخة، الانتفاخ، الاحمرار، التورم، شلل الأمعاء، وزيادة معدلات ضربات القلب.

الفئات الممنوعة من حقن التخسيس

وشدد بدران، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن هناك فئات معينة يجب أن تتجنب حقن التخسيس، مثل الحوامل والمرضعات، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في البنكرياس، موضحًا أن الأعراض تظهر بالتدريج حسب نوع الحقنة وطريقة استخدامها.

تأثير حقن التخسيس 

وأشار بدران إلى أن الحقن تؤثر على المدى الطويل على الجهاز العصبي، الهرمونات، والأوعية الدموية، مما قد يسبب مشاكل في القلب، مضيفًا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يجب عليهم تجنب حقن التخسيس والتركيز على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مناسب يساعد في إنقاص الوزن.

بعد إصابة إدوارد بشلل المعدة، أهم أضرار حقن التخسيس

تسبب سرطان الغدة الدرقية، أستاذ بـ"هارفارد" يحذر من حقن التخسيس

وأكد بدران على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة إلى جانب تناول الأدوية، حيث أن حقن التخسيس قد تؤثر على المناعة وتؤدي إلى اختلالات في التغذية، وهو أمر خطير جدًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقن التخسيس التخسيس استشاري الحساسية والمناعة إكسترا نيوز الجهاز العصبى الهرمونات زيادة الوزن

مواد متعلقة

بعدما تسببت في شلل بالمعدة لإدوارد، أستاذ بهارفارد يكشف البديل الآمن لحقن التخسيس

الآثار الجانبية لحقن التخسيس، كيف يمكن تفادي شلل الأمعاء؟

بعد إصابة إدوارد بشلل المعدة، أهم أضرار حقن التخسيس
ads

الأكثر قراءة

التعليم تكشف حقيقة وفاة طالبة بمتحور فيروس كورونا

جروس يعلن تشكيل الزمالك أمام سيراميكا في الدوري الممتاز

بشرى سارة للمصريين بالخارج

فيديو يثير الرعب عن خطف أطفال مقابل 11 ألف جنيه بالجيزة، والداخلية تكشف الحقيقة

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

حسن عابد مديرا تنفيذيا لـ اتحاد الكرة الطائرة

رحيل مالك قنوات بانوراما دراما.. مهدي عويس رفض عرض المسلسلات السورية والتركية

بعد توقفه لأيام، خبير بالشأن الإفريقي يكشف عودة إثيوبيا لفتح مفيض سد النهضة

منوعات

المزيد

قتلته بسلاحه، مصرع ضابط عراقي على يد طفلته

إعلان تأجير الأهرامات لمستر بيست يثير الجدل، أراد استكشاف العوالم الأخرى والمتخصصون يكشفون الحقيقة

موسكو تستعد لافتتاح مقر إقامة بابا نويل الروسي

الصخور المضيئة، عبد الرحمن سعد يحول الحجارة إلى نجف (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الخميس 19-12-2024

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

ارتفاع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 19 - 12 - 2024

سعر الأرز اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد رحيم آخرهم.. مشاهير أثارت وفاتهم ضجة على "السوشيال ميديا" (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية فستان الفرح في المنام وعلاقتها بمناسبات سعيدة قريبا

أسماء سورة الجمعة وفضلها والأحاديث الواردة فيها

تفسير رؤية الأم المتوفاة في المنام وعلاقتها بالفرح والسعادة

المزيد
الجريدة الرسمية