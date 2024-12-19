استشاري مناعة يحذر من حقن التخسيس والممنوعين منها

أكد الدكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة، أن حقن التخسيس بدون إشراف طبي قد تسبب العديد من الأعراض الجانبية، من أبرز هذه الأعراض الغثيان، القيء، الدوخة، الانتفاخ، الاحمرار، التورم، شلل الأمعاء، وزيادة معدلات ضربات القلب.

الفئات الممنوعة من حقن التخسيس

وشدد بدران، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، على أن هناك فئات معينة يجب أن تتجنب حقن التخسيس، مثل الحوامل والمرضعات، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في البنكرياس، موضحًا أن الأعراض تظهر بالتدريج حسب نوع الحقنة وطريقة استخدامها.

تأثير حقن التخسيس

وأشار بدران إلى أن الحقن تؤثر على المدى الطويل على الجهاز العصبي، الهرمونات، والأوعية الدموية، مما قد يسبب مشاكل في القلب، مضيفًا أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن يجب عليهم تجنب حقن التخسيس والتركيز على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي مناسب يساعد في إنقاص الوزن.

وأكد بدران على أهمية الالتزام بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة إلى جانب تناول الأدوية، حيث أن حقن التخسيس قد تؤثر على المناعة وتؤدي إلى اختلالات في التغذية، وهو أمر خطير جدًا.

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