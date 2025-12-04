18 حجم الخط

ثبات الوزن رغم الالتزام الصارم بالريجيم، من أكثر المشكلات التي تُحبط النساء، خصوصًا عندما يشعرن بأنهن يفعلن كل شيء بشكل صحيح: أكل صحي، تقليل سعرات، ومشي أو رياضة.

ومع ذلك، لا يتحرك الميزان! الحقيقة أن عملية خسارة الوزن ليست مجرد معادلة “أكل أقل = وزن أقل”، بل منظومة متكاملة تتأثر بالهرمونات والنوم والإجهاد وحتى نوع الطعام وليس كميته فقط.



وأوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن ثبات الوزن ليس دائمًا دليلًا على أن النظام غير ناجح، بل قد يكون بسبب عوامل غير متوقعة، وعندما تفهمين جسمك وتعرفين مشاكله الحقيقية، يصبح حلّها أسهل بكثير.



أسباب غير متوقعة لثبات الوزن

لذلك، في هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، 7 أسباب غير متوقعة لـ ثبات الوزن رغم الالتزام بالريجيم، مع شرح علمي مبسّط لكل سبب ونصائح عملية للتغلب عليه.

1. النوم غير الكافي واضطراب الساعة البيولوجية

قد تظنين أن النوم لا علاقة له بالريجيم، لكن الدراسات تؤكد أن قلة النوم تؤثر مباشرة على قدرة الجسم على حرق الدهون. عندما لا تنامين بشكل كافٍ، يرتفع هرمون الكورتيزول المسؤول عن التوتر، وهو هرمون يعزز تخزين الدهون، خاصة حول البطن.

كيف يثبت وزنك؟

زيادة الشهية للطعام الغني بالسكريات.

بطء عملية التمثيل الغذائي.

اختلال في هرمونات الجوع والشبع: ليبتين وغريلين.

الحل:

نمّي من 7–8 ساعات يوميًا، ويفضل النوم قبل منتصف الليل لتعديل الساعة البيولوجية.

2. عدم تناول كمية كافية من البروتين

قد تتبعين ريجيمًا قليل السعرات، لكن إذا كان فقيرًا في البروتين، فالجسم يبدأ بخسارة العضلات بدل الدهون. وعندما تقل الكتلة العضلية ينخفض معدل الحرق تلقائيًا، فيثبت وزنك رغم أنكِ تقللين الطعام.

لماذا البروتين مهم؟

يزيد الشبع لفترات طويلة.

يحافظ على العضلات أثناء الدايت.

يرفع معدل الحرق بنسبة ملحوظة.

الحل:

أضيفي مصادر بروتين لكل وجبة: بيض، زبادي يوناني، تونة، فراخ، جبن قريش، أو بروتين نباتي مثل العدس والفول.

3. شرب ماء أقل من المطلوب

قلة شرب الماء تبطئ عملية الحرق بشكل كبير، لأن الجسم يحتاج الماء لنقل الدهون إلى الخلايا لتكسيرها. كما أن الجفاف الخفيف يجعل الجسم يحتفظ بالسوائل، فتظهر النتيجة على الميزان.

كيف يثبت وزنك بسبب الماء؟

بطء الحرق.

احتباس السوائل.

زيادة الجوع الخادع.

الحل:

اشربي من 6–8 أكواب ماء يوميًا على الأقل، وزوّدي الكمية إذا كنتِ تتحركين كثيرًا أو تمارسين الرياضة.

4. الإفراط في تناول “الأكل الصحي”

قد يبدو غريبًا، لكن بعض النساء لا تخسر الوزن لأنهنّ يأكلن الكثير من الطعام الصحي ظنًا أنه “غير مُسمّن”. مثل:

زبدة الفول السوداني

المكسرات

الأفوكادو

الزيتون

الجرانولا

الزيوت الصحية مثل زيت الزيتون

هذه الأطعمة مفيدة وصحية، لكنها كثيفة السعرات، أي أن ملعقة صغيرة منها قد تحتوي على سعرات كبيرة.

الحل:

تناول هذه الأطعمة ولكن بمقادير محسوبة.

التخلص من الوزن الزائد

5. الضغط العصبي والقلق المستمر

التوتر المزمن أحد الأسباب الرئيسية لثبات الوزن، مهما التزمتِ بالدايت. عندما تعيشين حالة ضغط يومية – سواء من العمل، أو الأسرة، أو مشاكل شخصية – يرتفع هرمون الكورتيزول، الذي يحفّز الجسم لتخزين الدهون بدل حرقها.

كيف يوقف التوتر نزول الوزن؟

يزيد التعلق بالسكر والكربوهيدرات.

يسبب نومًا غير منتظم.

يخزن الدهون في منطقة البطن بالتحديد.

الحل:

مارسي التأمل، المشي الهادئ، التنفس العميق، أو خصصي 10 دقائق يوميًا للهدوء، وستلاحظين الفرق.

6. عدم التنوع في النظام الغذائي

اتباع نفس النظام الغذائي لفترة طويلة يجعل جسمك يعتاد عليه، فيتوقف عن حرق الدهون بكفاءة. الجسم ذكي ويحب التغيير، لذلك يحتاج تنويع في السعرات والمصادر الغذائية بين فترة وأخرى.

صور من ثبات الوزن بسبب الروتين الغذائي:

ثبات الميزان لأسبوعين أو أكثر.

شعور بالخمول والتعب.

فقدان الدافعية.

الحل:

غيّري نوع البروتين، ضيفي خضار جديدة، بدّلي بين أنواع النشويات الصحية، أو ارفعي السعرات يومًا واحدًا (Refeed day) ثم عودي للدايت.

7. التمارين الخاطئة أو الإفراط في التمرين

صحيح أن الرياضة مهمة، لكن ممارسة تمارين غير مناسبة أو تمرين مفرط قد يمنعك من خسارة الوزن.

كيف؟

التمرين الزائد يرفع الكورتيزول وبالتالي يوقف الحرق.

التمارين الخفيفة فقط، مثل المشي دون مقاومة، قد لا تحرق دهونًا كافية.

اعتماد الكارديو فقط يؤدي لفقدان العضلات مع الوقت.

الحل:

مارسي تمارين المقاومة 3 مرات أسبوعيًا.

أضيفي كارديو معتدل.

خذي يوم راحة بين كل تمرين وآخر.

