تحذير عاجل من حقن التخسيس: تسبب فقدان البصر

حذر الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى المرضى الذين يحصلون على حقن التخسيس مونجارو أو أوزيمبك، لأن الأبحاث العلمية أثبتت وجود مضاعفات خطرة لهذه الحقن على البصر يمكن أن تصل إلى فقدان البصر.

أضرار حقن التخسيس

وتستعرض “فيتو” في التقرير التالي أضرار حقن التخسيس، وأهم استخداماتها وكيفية تقليل مخاطرها.

وحقن التخسيس منها نوعان يحتويان على المواد الفعالة سيماجلوتيد، وتيرزيباتيد.

وتؤخذ الحقن أسبوعيًّا لمن يرغبون في خفض الوزن، من خلال أقلام مملوءة مسبقًا يمكن حقنها ذاتيًّا في الجزء العلوي من الذراع أو الفخذ أو المعدة بحسب هيئة الدواء الأمريكية.

وتعمل هذه الحقن كمضاد للشهية وتجعل الناس يشعرون بالشبع، وتؤثر في التمثيل الغذائي وتساعد في تنظيم توازن الطاقة.

يبدأ المرضى عمومًا بجرعة منخفضة يتم زيادتها تدريجيًا حتى يصلوا إلى جرعة أعلى.

كيف تسبب حقن التخسيس فقدان الوزن ؟

يبدأ الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية عادةً في فقدان الوزن في غضون أسابيع قليلة.

هل يجب اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة مع تناول حقن التخسيس؟

يجب إجراء تغييرات على النظام الغذائي لتقليل كمية السعرات الحرارية التي يتناولها من يحصل علي هذه الحقن والمشاركة في التمارين الرياضية المنتظمة.

هل هناك أي آثار جانبية لتناول حقن التخسيس لمدة طويلة؟

يمكن أن تسبب حقن التخسيس آثارًا جانبية الأكثر شيوعًا هو الشعور بالغثيان أو الإسهال.

وتسبب مشكلات صحية أكثر خطورة منها، مرض المرارة والتهاب البنكرياس ومشاكل الكلى.

وتستخدم حقن التخسيس لخفض الوزن لأصحاب مرض السمنة، ومرض السكر.

من جانبه، حذر الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب جامعة هارفارد، أن حقن التخسيس تسبب حدوث التهاب حاد في البنكرياس بنسبة ضئيلة جدًّا؛ لذا ينصح بعدم استخدام هذه الحقن لعدد من الفئات، منهم:

١- من لديه تاريخ سابق لالتهاب البنكرياس

٢- مرضى حصوات المرارة

٣- من يعانون ارتفاعًا كبيرًا في الدهون الثلاثية بالدم

٤- من يشرب الكحوليات بكثرة

ويظهر التهاب البنكرياس الحاد في صورة ألم شديد في البطن، وقيء شديد، وارتفاع حاد في إنزيمات البنكرياس.

كيف تسبب حقن التخسيس شلل المعدة؟

أوضح أستاذ علاج السكر أن هذه الحقن تُبطئ حركة المعدة والأمعاء، وقد تؤدي في حالات نادرة جدًّا إلى الشلل الوقتي لحركة المعدة، وخاصة عند مرضى السكر من النوع الأول المصابين بالتهاب الأعصاب، وخاصة أعصاب الجهاز الهضمي والحقن ليس مرخصًا لها بالاستخدام لعلاج ارتفاع السكر عند مرضى النوع الأول للسكر.

وأشار الدكتور أسامة حمدي إلى أن 40% من الوزن المفقود يكون من عضلات الجسم، وخاصة عضلات الفخذين والحوض والأكتاف، وهو ما قد يؤدي إلى الوهن العام، كما أن فرصة رجوع العضلات إلى سابق عهدها بعد توقف العلاج ضئيلة؛ مما يشكل خطورة، خاصة على كبار السن؛ بسبب نقص جميع هرمونات النمو مع تقدم العمر كما أن انخفاض حجم العضلات يؤدي إلى خفض حرق السعرات الحرارية؛ مما ينذر بعودة الوزن إلى سابق عهده.

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