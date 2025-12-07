الأحد 07 ديسمبر 2025
حوادث

إصابة 15 عاملًا في انقلاب تروسيكل على طريق القاهرة – الفيوم

انقلاب تروسيكل محمل
انقلاب تروسيكل محمل بالعمال
أصيب 15 عاملًا في حادث انقلاب تروسيكل محمل بالعمال على طريق القاهرة - الفيوم الصحراوي، أمام مدخل سنورس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج.

القبض على قائد سيارة تابعة لشركة توصيل بتهمة التحرش بأجنبية في الجيزة

القبض على عاطلين سحلا طالبة أثناء سرقة هاتفها بالمنيا

تلقت  شرطة النجدة بالفيوم بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، حيث تبين إصابة 15 عاملًا نتيجة انقلاب التروسيكل.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت  النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وتحديد الأسباب.

 

 تصادم سيارتين واشتعال إحداهما بالطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

وعلى جانب آخر، شهد الطريق الصحراوي الشرقي بنطاق محافظة المنيا، حادثا مأساويا أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إثر تصادم سيارة نصف نقل بأخرى ملاكي ما أدى لاشتعال النيران في إحدى السيارتين.

حوادث المنيا 
حوادث المنيا 

كانت غرفة عمليات النجدة في المنيا تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مركز ملوي جنوب المحافظة. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية بالمنيا  إلى موقع الحادث، حيث تبين أن شدة الاصطدام تسببت في اشتعال إحدى المركبتين وتلفيات كبيرة بالسيارتين.

 

مصرع وإصابة 6 في حادث تصادم بالمنيا 

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.

