العثور على جثمان مجهول الهوية داخل ترعة الإبراهيمية بالمنيا

عثر أهالي مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، صباح اليوم، على جثمان لشخص مجهول الهوية يطفو فوق مياه ترعة الإبراهيمية بالمنيا.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى العام، وجرى تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت غرفة عمليات النجدة في المنيا قد تلقت بلاغًا من عدد من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان داخل الترعة في نطاق مركز بني مزار. 

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في المنيا.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها حاليًّا لكشف هوية المتوفى، وبيان ملابسات وظروف وقوع الحادث.

