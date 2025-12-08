الإثنين 08 ديسمبر 2025
عصام كامل

حسام البدري تفوق على طارق مصطفى، أهلي طرابلس بطلًا للسوبر الليبي على حساب بنغازي

حسام البدري
حسام البدري
توج فريق أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري بلقب كأس السوبر الليبي، بعد الفوز على نظيره أهلي بنغازي بقيادة طارق مصطفى، بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

وشهدت المباراة طابعا مصريا خاصا، إذ يتولى حسام البدري تدريب أهلي طرابلس، بينما يتولى طارق مصطفى، تدريب فريق أهلي بنغازي، وأقيم اللقاء على أرضية استاد القاهرة بطاقم تحكيم مصري.

مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي 

وأدار مباراة أهلي طرابلس وأهلي بنغازي طاقم تحكيم مصري جاء كالتالي:

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏لقرةالقدي 5 المرى መመካጠዳትወያ كأس السوبر الليبي سد ستاد القاهرة الاثنين 8 ديسمبر 2025 CANO أهلي بنغازي 7:00 أهلي طرابلس AER حكم مساعد 1 محمد مجدي سليمان حکم ساحة محمود بسيوني حكم مساعد2 2 إسلام أبو العطا حكم رابع محمد عباس قابيل حكم VAR مساعد محمود دسوقي حكم لحکمRAV VAR عبد العزيز السيد‏'‏

 

 

أهلي طرابلس يفوز بلقب كأس ليبيا

وكان فريق أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري، قد حقق لقب كأس ليبيا على حساب أهلي بنغازي بقيادة طارق مصطفى، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب استاد القاهرة الخميس الماضي.

الأهلى الليبي بطل الكأس

وأدار المباراة محمود ناجي، وعاونه كل من يوسف البساطي وسمير جمال، ومحمد التابعي الغازي "حكم رابع"، ووائل فرحان "حكم تقنية الفيديو"، وخالد الغندور "حكم تقنية الفيديو المساعد".

تأجيل نهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس و"بنغازي" لعدم وجود معدات الـVAR

وكانت مباراة نادي أهلي طرابلس مع نظيره أهلي بنغازي في نهائي كأس ليبيا، تقرر تأجيلها يوما.

وجاء التأجيل بسبب عدم توافر بعض تقنيات البث والـVAR لنقل اللقاء، ما حال دون إقامة المباراة بشكل طبيعي، على الرغم من تواجد الفريقين وإجراء الإحماء لأكثر من مرة وتم تأجيل انطلاق المباراة لأكثر من 3 ساعات، إلا أن الفريقين رفضا خوض المباراة دون تقنية الفيديو ليتم تأجيلها.

جنوى يفوز على أودينيزي بثنائية في الدوري الإيطالي

عمان تفوز على جزر القمر 1/2 في كأس العرب 2025

وكان من المقرر انطلاق اللقاء بين أهلي طرابلس وأهلي بني غازي في الخامسة مساءً يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يتم تأجيله أولًا حتى السادسة، ثم مرة أخرى إلى السابعة والنصف، بسبب نواقص فنية تتعلق بتجهيزات النقل التلفزيوني وتقنية الفيديو VAR داخل الملعب.

وأقيمت المباراة بعد ذلك يوم الخميس الماضي وحسمها الأهلي الليبي.

اهلي بنغازي اهلي طرابلس السوبر الليبي كاس السوبر الليبي حسام البدرى طارق مصطفى

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

حكم التسويق بنظام البيع المباشر، الإفتاء توضح الحالات

ماذا كان رد قوم هود عليه بعد دعوتهم لعبادة الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف أتغلب على الوساوس والشكوك في الدين؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

