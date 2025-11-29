صراخ لم يسمعه أحد، جريمة قتل هزت قرية المحرص في المنيا

18 حجم الخط

كانت قرية المحرص ليلتها هادئة، بيوت تطفئ أنوارها واحدا تلو الآخر، وشارع ضيق يعرف خطوات سكانه، لكن داخل أحد المنازل، كانت اللحظات تسير في اتجاه مختلف.. لحظات تكتب فيها نهاية فتاة لم تعش من الحياة سوى تسعة عشر عامًا.

صراخ لم يسمعه أحد، جريمة قتل هزت المحرص في المنيا

"دعاء" بنت بسيطة، من ذات القرية التابعة إداريا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ملامحها تشبه بنات القرية: حلم صغير، وبيت أهدأ من الخلافات التي بدأت تطرق بابه يومًا بعد يوم.

وفي تلك الليلة، تصاعدت الأصوات داخل المنزل، خلاف مثل كثير من الخلافات، لكن شيئا ما انكسر هذه المرة.. ربما صبر، ربما قلب، وربما عقل فقد السيطرة في لحظة غضب.

تحولت المعركة الكلامية إلى صمت

في دقائق معدودة، تحولت المعركة الكلامية إلى صمت ثقيل كشفته آثار الخنق على جسد دعاء حين وصلت قوة المباحث بعد بلاغ من الأهالي.

لم يستطع أن ينجيها

فتاة في عمر الورد، فارقت الحياة فوق فراش لم يستطع أحد أن ينجيها من يد زوجها محمد، الأجهزة الأمنية قبضت على الزوج، واقتادته إلى قسم الشرطة، بينما نقلت جثة دعاء إلى مشرحة مستشفى ملوي التخصصي، في انتظار تقرير الطب الشرعي الذي سيحكي ما تبقى من تفاصيل الليلة الأخيرة.. فالقرية التي اعتادت على السكون، استيقظت على خبر جعل الجميع يتوقف.

