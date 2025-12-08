الدوري الإيطالي، تشكيل إي سي ميلان أمام تورينو

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق إيه سي ميلان تشكيلة فريقه لمواجهة تورينو، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تشكيل ميلان أمام تورينو

يدخل فريق إي سي ميلان مباراته أمام تورينو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مايك مينيان.

الدفاع: فيكايو توموري - ماثيو جابيا - ستراهينيا بافلوفيتش - ديفيد بارتيساغي.

الوسط: أليكسيس ساليمايكيرس - روبن لوفتوس شيك - لوكا مودريتش - أدريان رابيو.

الهجوم: كريستوفر نكونكو - رافائيل لياو.

نابولي يفوز على يوفنتوس ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي

وحقق نابولي فوزًا مهمًا على حساب ضيفه يوفنتوس بنتيجة 2-1 مساء أمس الأحد في قمة مثيرة أقيمت ضمن الجولة الرابعة عشرة للدوري الإيطالي.

ولعب النجم الدنماركي راسموس هويلاند دور البطولة في انتصار نابولي بعد أن سجل هدف التقدم بعد مرور 7 دقائق فقط، وتعادل التركي كينان يلديز لصالح يوفنتوس في الدقيقة 59 ولكن اللاعب هويلاند أعاد نابولي للتقدم في الدقيقة 78.

واعتلى نابولي الصدارة بقيادة مديره الفني أنطونيو كونتي بعد أن رفع رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

وتوقف رصيد يوفنتوس بقيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي عند 23 نقطة في المركز السابع.

وكان روما قد تلقى الهزيمة أمام مضيفه كالياري بهدف نظيف مساء أمس الأحد بينما فاز كريمونينزي على حساب ضيفه ليتشي بنتيجة 2-0 بينما تعادل لاتسيو مع بولونيا بنتيجة 1-1.

