تعليم أسيوط يتابع تدوير الرواكد في المدارس الصناعية

أجرى محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمدرسة أبنوب الثانوية الصناعية بنين "تأسيس عسكرى" والوقوف على تنفيذ مبادرات تدوير الرواكد وتنفيذ غرفة التقييم والتحقق على نظام منهجية الجدارات المهنية.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بربط التعليم الفنى بسوق العمل وتفعيل الوحدات الإنتاجية بالمدارس من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بمدارس التعليم الفنى بالمحافظة فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ورافقه خلال الجولة الدكتور أحمد حسانين بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية.



وبدأ وكيل وزارة التعليم بأسيوط زيارته للمدرسة بتفقد أقسام وورش المدرسة وخاصة ورشة النجارة والالوميتال وتابع التدريب العملي للطلاب بورش النجارة وتشغيل الماكينات وكيفية تصنيعهم للمنتجات من خلال تدوير الرواكد الخشبية وتصنيع المقاعد وغرف النوم والباب والشباك والسلالم والترابيزات وخلايا النحل ومستلزمات الناحل.

استغلال المخلفات الخشبية ورواكد المدارس الغير مستغلة

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بسرعة استغلال المخلفات الخشبية ورواكد المدارس الغير مستغلة والمتهالكة بمدارس المحافظة لتصنيع المنتجات الخشبية والأثاث المنزلى ومستلزمات الديكور الحديث تحت إشراف المعلمين المتخصصين بالمدرسة مشيدا بالمنتجات والمصنوعات وجودتها ورخص أسعارها بالمقارنة مع نظيراتها بالأسواق.



كما زار وكيل الوزارة غرفة التقييم والتحقق على نظام منهجية الجدارات المهنية والذى يجرى تطبيقه بالمدرسة وأشاد بتنظيم الغرفة وتسجيل كافة بيانات الطلاب بنظام الجدارات وعمل ملف لكل طالب يحتوى على بياناته الشخصية ومهاراته التى تعلمها بالمدرسة وخبراته وتقييمه السنوى على المهارات التى تعلمها.



وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط إلى الدعم المقدم من الوزير لواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط لتطوير أقسام المدارس الثانوية الفنية بمختلف أنواعها وخاصة الوحدات الإنتاجية بها وتطبيق مبادرات تدوير الرواكد وتدريب وتأهيل الطلاب على مختلف الحرف والمهن المختلفة وخاصة فى مجال الأخشاب وسبك المعادن والصناعات الحديدية والصناعات الغذائية لتعظيم الإيرادات وتأهيلهم لسوق العمل، مما يساهم في تحقيق خطط التنمية المستدامة التي تعمل عليها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تنفيذًا لرؤية وإستراتيجية مصر 2030.

