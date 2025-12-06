السبت 06 ديسمبر 2025
محافظات

غدا، جامعة أسيوط تحتفل بختام فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين"

ملتقى قادة الدمج
ملتقى قادة الدمج بجامعة أسيوط، فيتو
 أعلن مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بجامعة أسيوط دعوته للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لحضور فعاليات ملتقى "قادة الدمج"، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة أسيوط، وإشراف الدكتور أحمد عبدالمولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية محمد إبراهيم، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين".

ويُقام الملتقى غدًا الأحد 7 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بقاعة أ.د/ محمد إبراهيم (القاعة الثمانية) بجامعة أسيوط

ختام فعاليات المبادرة الرئاسية “تمكين”

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، أن الاحتفال يأتي في اطار ختام فعاليات المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم، بالتزامن مع اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدًا أن المبادرة أسهمت في تعزيز الدمج الأكاديمي والاجتماعي للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية دامجة ومتطورة داخل الجامعة.

تعزيز مشاركة الطلاب ذوي الهمم

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن ملتقى "قادة الدمج" يهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب ذوي الهمم، وإتاحة الفرص لهم ليكونوا قادة فاعلين في مختلف المجالات التعليمية والاجتماعية، بما يسهم في دمجهم بشكل فعّال داخل المجتمع الجامعي.

جامعة أسيوط تعلن موعد إطلاق المؤتمر الدولي الـ 13 للتنمية والبيئة في الوطن العربي

جامعة أسيوط تعلن الفائزين في المهرجان السادس للفنون الشعبية "ستايل"

وتدعو إدارة جامعة أسيوط جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة في هذا اليوم المميز والاستفادة من الأنشطة والبرامج التفاعلية التي يقدمها الملتقى.

