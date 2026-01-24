السبت 24 يناير 2026
رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن الأسعار خلال 2026

رئيس شعبة الذهب يكشف
رئيس شعبة الذهب يكشف مفاجأة عن الأسعار خلال 2026، فيتو
أسعار الذهب، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية: إن سوق الذهب يشهد ارتفاعًا قياسيًا في الأسعار منذ بداية عام 2026، مؤكدًا أن المعدن النفيس يحافظ على اتجاهه الصعودي في السوقين العالمي والمحلي، وسط حالة من القلق الاقتصادي العالمي والطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

أسعار الذهب سجلت زيادة قوية منذ بداية العام وتلامس مستويات غير مسبوقة

سعر جرام الذهب، وأوضح ميلاد خلال تصريحات تليفزيونية أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 13.5% خلال أول 22 يومًا من عام 2026، وهو رقم غير مسبوق في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن سعر أوقية الذهب العالمي يقترب من 5000 دولارًا مما انعكس بشكل مباشر على الأسعار داخل مصر.

وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير في أسعار الذهب ترجع أسبابه إلى الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية على المستوى الدولي، الأمر الذي عزز من إقبال المستثمرين والمتعاملين على الذهب كخيار استثماري آمن.

ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار الذهب: عيار 21 يسجل 6700 جنيه

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا – اقترب من مستوى 6700 جنيه في نهاية يناير 2026، وهو رقم قياسي جديد مقارنة بالفترات المماثلة خلال الأعوام الماضية.

وتوقع ميلاد أن حالة التذبذب ستستمر خلال الفترة المقبلة، نظرًا لتأثر الأسعار الدولية بتغيرات السياسات النقدية وأسعار الفائدة في الأسواق الكبرى، مؤكدًا أن المواطنين يجب أن يتابعوا التطورات باستمرار قبل اتخاذ قرار الشراء أو البيع.

رئيس شعبة الذهب يحذر من المضاربة ويؤكد أن الذهب ملاذ طويل المدى

وشدد ميلاد على أن المضاربة ليست خيارًا آمنا في التعامل مع الذهب، محذرًا من الدخول في صفقات قصيرة الأجل بدافع الربح السريع، ومشددًا على أن الذهب يُعد أصلًا ادخاريًا طويل الأمد لمن يهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية لأمواله في أوقات عدم الاستقرار.

 

توقعات شعبة الذهب: الاتجاه الصعودي مستمر ولا سقف محدد للأسعار

وفي حديثه عن المستقبل القريب، قال ميلاد إن الذهب قد يشهد استمرارًا في الاتجاه الصعودي خلال 2026 وأنه لا يوجد سقف محدد للأسعار إذا استمرت الظروف الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الحالية، وهو ما يجعل الذهب خيارًا يفضّله الكثير من المستثمرين كـ"ملاذ آمن".

وأضاف أن السوق المصري مرتبط دائمًا بالحركة العالمية للذهب، وأن أي صعود في الأسواق الدولية سينعكس تلقائيًا على الأسعار المحلية، بما في ذلك سعر جرام 21، الجنيه الذهب، وسعر الأوقية الدولية.

نصيحة للمواطنين: شراء الذهب يعتمد على الهدف بين الاستثمار والحاجة

واختتم ميلاد حديثه بنصيحة للمواطنين بأن القرار يجب أن يعتمد على الهدف من الشراء، مشيرًا إلى أن من يحتاج الذهب للادخار فهو خيار جيد في هذه المرحلة، أما من يفكر في "البيع والشراء السريع" فالأفضل له متابعة الأسواق أولًا بأول قبل اتخاذ القرار، لتفادي الخسائر الناتجة عن التحركات السعرية المفاجئة.

