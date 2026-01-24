الرئيس السيسي: مواجهة التحديات الحديثة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة

18 حجم الخط

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، أن مواجهة التحديات الحديثة لا يمكن أن تقتصر على المقاربات الأمنية فقط، بل تتطلب تكاتف جميع أجهزة ومؤسسات الدولة للعمل بشكل متكامل لضمان أمن الوطن واستقراره.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر بهذه الذكرى تخليدًا لمعركة الإسماعيلية عام 1952، التي سقط خلالها 50 شهيدًا و80 جريحًا من رجال الشرطة في مواجهة قوات الاحتلال، وهي المعركة التي أشعلت شرارة الثورة المصرية، لتظل ذكرى الأبطال رمزًا للتضحيات والوفاء لمؤسسات الدولة وأمن الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.