محافظ أسيوط يشهد تدريب "أيدينا بإيدك" لتعزيز مفهوم المسكن الملائم (فيديو)

شهد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، فعاليات البرنامج التدريبي لمشروع "أيدينا بإيدك" التابع لجمعية سيدات الأعمال بأسيوط، والذي جاء هذا العام تحت عنوان "تعزيز مفهوم المسكن الملائم ودمج المبادئ البيئية في تحسين عملية الإسكان"، وذلك بقاعة الاجتماعات بفندق الوطنية بالاس بحي شرق، وبالتعاون مع منظمة " Habitat for Humanit"، في إطار الجهود الرامية لتحسين السكن ودعم التنمية في المجتمعات الريفية وشبه الحضرية.

وحضر الفعالية عدد من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات الشريكة، من بينهم حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونجوى عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط، ومحمود الطبري المدير العام، إضافة إلى قيادات منظمة " Habitat for Humanit"، بينهم غادة كابش المدير الإقليمي للشمول المالي، وعمر العريضي مسؤول العلاقات المجتمعية، والمهندس طارق نواف قائد الفريق ومهندس المشروعات، ونشوى محمود مدير المشروع، إلى جانب فريق العمل، ونفيسة عبد السلام مسؤول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، والدكتورة سعدية نور الدين رئيس مجلس إدارة جمعية أحلام الغد.

تقدم خدمات إسكان ميسرة للمناطق منخفضة الدخل

وخلال كلمته، أكد محافظ أسيوط أهمية تقدم خدمات إسكان ميسرة للمناطق منخفضة الدخل، تشمل قروض التمويل المتناهي الصغر للإسكان، وقروضًا ميسرة للمياه والصرف الصحي، موجهة للأسر غير القادرة على التعامل مع القنوات التمويلية الرسمية بسبب ضعف دخلها، فضلا عن المساهمة في بناء القدرات ورفع الوعي لدى المستفيدين والشركاء والفنيين المحليين لضمان تحسين المعرفة وتطوير جودة تدخلات الإسكان.

وأوضح محافظ أسيوط أن ورشة العمل تسهم في تزويد القيادات المحلية بالأدوات والمعرفة اللازمة لدعم التخطيط الحضري المستدام، وتطوير خدمات الإسكان للمجتمعات منخفضة الدخل، مع التركيز على تحسين فرص الحصول على التمويل وتوفير حلول عملية لتحسين السكن ودعم المشروعات المنزلية المستدامة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لما لها من دور في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير بيئة عمل مناسبة ودعم فني مستمر، إلى جانب إزالة أي عقبات قد تواجه رواد الأعمال، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات المتاحة ويدعم جهود التنمية الشاملة.

