بعدما كشفته فيتو، تحرك برلماني بشأن الأرقام المفقودة في معرض الكتاب

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير الثقافة، بشأن ما وصفه بـ "حالة الارتباك والتناقض الصارخ" في الأرقام الرسمية المعلنة حول الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

فجوة في عدد دور النشر خلال فعاليات معرض الكتاب

أوضح النائب في سؤاله، أن هناك فجوة غير مبررة بين تصريحات الوزير والبيانات الرقمية المتاحة للجمهور، حيث صرح الوزير بأن عدد دور النشر المشاركة بلغ 1457 دار نشر، واصفًا إياه بالرقم "غير المسبوق"، بينما كشف "دليل الناشرين الرقمي" المنشور على الصفحة الرسمية للمعرض عن وجود 1009عارض فقط، بفارق يصل إلى 448 دار نشر.

تكرار أسماء بعض دور النشر في معرض الكتاب

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرصد الميداني والرقمي كشف عن تكرار أسماء بعض دور النشر في الدليل، نتيجة تواجدها في أكثر من جناح، ومع ذلك لم يقترب العدد من الرقم المعلن رسميًا.

وأبدى النائب استياءه من تقديم تقرير رسمي لرئاسة مجلس الوزراء يحمل أرقامًا قد لا تعكس الواقع، مما يثير تساؤلات حول دقة التقارير المرفوعة لمجلس الوزراء.

وانتقد عضو مجلس النواب، غياب الشفافية في إعلان أسماء الدول المشاركة، مشيرًا إلى أنه جرى العرف سنويًا على إعلان أسماء الدول، إلا أن وزارة الثقافة اكتفت هذا العام بذكر العدد فقط (83 دولة) دون كشف هويتها.

تضارب في تصريحات وزير الثقافة

وجه النائب حسين هريدي ثلاثة أسئلة جوهرية لوزير الثقافة، قائلا: ما سبب الفارق الشاسع بين تصريحات الوزير والدليل الرقمي؟.

وتساءل: هل يتم احتساب "الأجنحة" كدور نشر مستقلة بهدف تضخيم الأرقام، وما هو الرقم الحقيقي الفعلي؟، ولماذا لم يتم ذكر أسماء الدول المشاركة والاكتفاء بالعدد فقط بخلاف التقليد السنوي؟.



وأكد عضو مجلس النواب، أن هذا التضارب يأتي في ظل تأخر إصدار القانون الوطني لحرية وتداول المعلومات، مما يجعل الرقابة البرلمانية ضرورة قصوى لضمان حق المواطن في معرفة الحقيقة وحماية مصداقية المؤسسات الثقافية المصرية.

ونشرت فيتو أنه كشف دليل الناشرين الرقمي لـ معرض القاهرة الدولى للكتاب، المنشور على الصفحة الرسمية للمعرض على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تناقض بين الأرقام الواردة فيه بشأن عدد دور النشر المشاركة في المعرض هذا العام والأرقام التي أعلن عنها الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.

أشارت الأرقام الواردة في دليل الناشرين الرقمي إلى أن العدد المشارك 1009 دار نشر وعارض بينما كانت الأرقام التي كشف عنها وزير الثقافة تشير إلى أن دور النشر المشاركة وصلت إلى 1457 دار نشر واصفا هذا الرقم بأنه غير مسبوق في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الفجوة الرقمية تؤكد أن ما أدلى به الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة يزيد عن الأرقام الواردة بداخل دليل الناشرين الرقمي بفارق 448 دار نشر وعارض، وهو رقم يشي بأن تناقضا حادا لا يمكن تفسيره لمتابعي فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

المثير في الدليل الرقمي المنشور على الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، شهد تكرار عدد من دور النشر بوضع الدار الواحدة في أكثر من جناح ومن ثم أصبحت الدار الواحدة تحسب على عدد مشاركتها في الأجنحة المختلفة وهو أمر غريب.

