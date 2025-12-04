الخميس 04 ديسمبر 2025
ضبط مبيدات غير مسجلة وأسمدة محظور تداولها في حملة تموينية بأسيوط

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة على المحال التجارية والأسواق بالمراكز والأحياء، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من صلاحية وجودة السلع المعروضة للمستهلك، ومكافحة الغش التجاري، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات، التي نفذت بنطاق مركز ومدينة أبوتيج، تمت بالتنسيق بين مديرية التموين بقيادة خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، ومديرية الزراعة بقيادة الدكتور عبد الرحيم أحمد، وكيل وزارة الزراعة، وذلك للاطمئنان على الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة للتجارة، ومتابعة محلات بيع المبيدات والأسمدة لرصد المخالفات.

ضبط مبيدات وأسمدة غير مسجلة ومحظور تداولها

 وأسفرت الحملات عن ضبط 360 عبوة مبيدات وأسمدة غير مسجلة ومحظور تداولها، بالإضافة إلى 380 قرص مبيدات، فضلًا عن تحرير 4 محاضر اتجار بمبيدات غير صالحة، وذلك بمشاركة فرق التفتيش من التموين والزراعة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، مؤكدًا استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في المراكز والقرى لضمان توافر السلع المطابقة للمواصفات وحماية المستهلكين من الغش التجاري.

وناشد محافظ أسيوط المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة لغرفة العمليات المركزية على أرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء، لضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى على مدار الساعة.

