الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

18 حجم الخط

تقدم فريق الترجي التونسي على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف التقدم لفريق الترجي اللاعب محمد أمين بن حميدة في الدقيقة 21.

ترتيب الفريين الفريقين في دوري ابطال افريقيا

ويحتل الترجي المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، بينما يتذيل نادي سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة دون أي نقاط، عقب تلقيه هزيمتين متتاليتين.

تشكيل الترجي امام سيمبا

بشير بن سعيد في حراسة المرمى، وأمامه نضال العيفي، محمد أمين بن حميدة، حمزة الجلاصي، وإبراهيم كيتا في خط الدفاع، بينما يتواجد في خط الوسط عبد الرحمن كوناتي، أونوشي أوغبيلو، وحسام تقا، وفي الخط الهجومي جاك ديارا، أبو بكر دياكيتي، ويان ساس

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وعلي صعيد أخر يلتقي فريقا بيراميدز ونهضة بركان المغربي اليوم السبت في مواجهة قمة المجموعة الأولى في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان علي قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.