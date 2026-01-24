السبت 24 يناير 2026
رياضة

الترجي يتقدم على سيمبا بهدف نظيف في الشوط الأول بدوري أبطال إفريقيا

الترجي
الترجي
تقدم فريق الترجي التونسي على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد، مع نهاية الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف التقدم لفريق الترجي اللاعب محمد أمين بن حميدة في الدقيقة 21.

ترتيب الفريين الفريقين في دوري ابطال افريقيا 

ويحتل الترجي المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين، بينما يتذيل نادي سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة دون أي نقاط، عقب تلقيه هزيمتين متتاليتين.

تشكيل الترجي امام سيمبا

بشير بن سعيد في حراسة المرمى، وأمامه نضال العيفي، محمد أمين بن حميدة، حمزة الجلاصي، وإبراهيم كيتا في خط الدفاع، بينما يتواجد في خط الوسط عبد الرحمن كوناتي، أونوشي أوغبيلو، وحسام تقا، وفي الخط الهجومي جاك ديارا، أبو بكر دياكيتي، ويان ساس

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان

وعلي صعيد أخر يلتقي فريقا بيراميدز ونهضة بركان المغربي اليوم السبت في مواجهة قمة المجموعة الأولى في  دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نهضة بركان في التاسعة من مساء اليوم السبت على الملعب البلدي بمدينة بركان المغربية، في ثالث جولات المجموعة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان

وتذاع مباراة بيراميدز ونهضة بركان علي قناة بي إن سبورت اتش دي 2 الناقل الحصري للبطولة.

الترجي التونسي الترجى سيمبا التنزاني دوري أبطال أفريقيا

