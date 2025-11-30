تعليم أسيوط يتابع الانضباط المدرسي وتطبيق البرامج العلاجية بـ3 مدارس

18 حجم الخط

تفقد محمد إبراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط اليوم الأحد 3 مدارس بإدارتى أسيوط وأبوتيج لمتابعة تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والبرامج العلاجية للطلاب الضعاف.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات اللواء الدكتور هشام ابو النصر محافظ أسيوط، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتكثيف المتابعات الميدانية للمؤسسات التعليمية بالمحافظة.

رافقه خلال الجولة غادة الزيدى مدير إدارة التجريبيات بالمديرية وأحمد حسين وكيل إدارة أسيوط التعليمية ومحمد العجان وكيل إدارة أبوتيج التعليمية.

تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى

استهل وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط جولته الميدانية بتفقد سير الدراسة بمدرسة الفاروق الرسمية للغات بحى شرق مدينة أسيوط البالغ عدد فصولها 46 فصلا دراسيا بمختلف المراحل الدراسية وتابع بعض الفصول الدراسية وتابع تطبيق لائحة الانضباط المدرسى والتحفيز التربوى وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف فى مختلف المواد الدراسية.

وأشار وكيل التعليم بأسيوط إلى ضرورة تحفيز الطلاب المتميزين والموهوبين بالمدرسة كما التقى بعض طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة أسيوط والذين يؤدون التربية العملى بالمدرسة وحثهم على اكتساب الخبرة والمهارات العملية والاستفادة من خبرات المعلمين القدامى بالمدرسة.

وتابع وكيل الوزارة خلال جولته بمركز أبوتيج اليوم سير الدراسة بمدرسة الشهيد شحاتة على أحمد للتعليم الأساسى بقرية الكوم الأحمر البالغ عدد فصولها 12 فصل فترة صباحية و13 فصل فترة مسائية وتابع بعض الفصول والمعامل وغرفة التطوير بالمدرسة مطالبا بالالتزام بالانضباط وتابع جهود قيادات المدرسة فى تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولة الزيارة السابقة.

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بنين بالنخيلة والتى تعمل فترة مسائية بإجمالى عدد فصول 11 فصلا دراسيا، ووجه مدير الإدارة ومسؤولى المتابعة بسرعة تلاقى بعض السلبيات التى تم رصدها وتحقيق الانضباط المدرسى وتطبيق لائحة التحفيز التربوى.

وخلال جولته الميدانية بأبوتيج،تابع وكيل وزارة التعليم بأسيوط سير الدراسة وانتظامها واستمع إلى شرح المعلمين وتابع مستوى الطلاب بالفصول وتابع بعض سجلات الدرجات والتقييمات الاسبوعية والاداءات الصفية والسلوك والمواظبة للطلاب وتابع مدى تنفيذ لائحة الانضباط المدرسى والتزام المعلمين بالسجلات ورصد الدرجات وتصحيح التقييمات أول بأول موجها بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة للمدارس منها تفعيل برامج علاج الطلاب الضعاف فى كل مادة دراسية.

