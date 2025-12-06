السبت 06 ديسمبر 2025
محافظ أسيوط: ضرورة التأكد من سلامة معدات مشروع العبارات النهرية قبل التشغيل

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، على تقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز والأحياء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

مراقبة أداء مشروع العبارات النهرية على مستوى المراكز 

وشدد محافظ أسيوط على أهمية المتابعة الدورية واليومية لكافة القطاعات لضمان تقديم الخدمات بشكل لائق، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة أداء مشروع العبارات النهرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، والعمل على تنمية الموارد وتعظيم الإيرادات وضبط الأداء بما يضمن إعلاء المصلحة العامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة أسامة سحيم، قامت بمتابعة سير العمل بموقع مرسى العبارة النهرية بعزبة يونس، الذي يربط بين ضفتي نهر النيل، وذلك بحضور مصطفى عرابي، نائب رئيس المركز، للتأكد من انتظام تقديم الخدمات وتعظيم الإيرادات وتحقيق تحصيل المراسي.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التأكد من سلامة وحدات ومعدات مشروع العبارات النهرية قبل التشغيل، وضرورة الالتزام باشتراطات الأمان والسلامة المهنية، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامة المركبات، بما يسهم في تسهيل حركة النقل والانتقال للبضائع والمواطنين بين المراكز والقرى بالمحافظة.

