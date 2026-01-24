السبت 24 يناير 2026
السيسي عن بيان 3 يوليو: كنا هنعمل انتخابات وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة: من أول ما كنت وزير حتى الآن ما عملتش أي جراء بفضل الله سبحانه وتعالى استهدف بيه دماء أحد، والله يشهد على ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي: "هما اللى بدأوا.. شوفوا البيانات.. بيان 3 يوليو كان معمول إزاي.. كله لطف ومحاولة للتوافق والإصلاح، وأننا ندي فرصة، دورة جديدة.. دورة جديدة لانتخابات الشعب.. لما نختلف خلوا الشعب يقول.. انتخابات تاني.. ده تقريبا اللى اتقال في 3 يوليو.. هل قبل 3 يوليو تم القبض على حد؟.. لا والله".

وتابع الرئيس السيسي: “في سيناء هما اللي بدأوا.. في القاهرة والجمهورية هما اللي بدأوا.. مين اللى ضرب النار واللى ولع.. والله يشهد.. كنا هنعمل انتخابات.. وينزل فيها الله يرحمه الرئيس مرسي.. ولو عاوزين تاني.. وربنا يكفيكم شر عمي البصيرة”. 

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة والذي يوافق 25 يناير من كل عام وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وتحتفل مصر في 25 يناير الجاري بالذكرى الـ74 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس تخليدا لذكرى معركة الإسماعيلية عام 1952 التي سقط فيها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة والتي أشعلت شرارة ثورة 1952. 

